Vráblicová sa po ROZVODE ukázala v plavkách: Ohuruje Egypťanov!

Lucia Vráblicová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Vráblicová bola vydatá za mladšieho manžela Viktora Nižníka, hudobníka z Košíc. Všetko v ich domácnosti vyzeralo idylicky, vychovávali spolu syna, žili v luxusnom dome. No pred pár mesiacmi herečka prežívala krušné chvíle. Herečkino manželstvo totiž skrachovalo. Pred časom prebehlo aj rozvodové konanie a dnes si už Vráblicová uvádza stav rozvedená. Doma však nesmúti.

Umelkyňa si vyrazila na dovolenku do Egypta. No a dovolenku si veľmi užíva. „Užívajte leto, slnko, rodinu a kamarátov. Ľúbte sa a užívajte si spoločné momenty. Žijeme len raz!” odkázala všetkym zo zahraničia. A čo by to bolo za dovolenku pri mori bez záberu v plavkách. Ani herečka nie je výnimkou a pochválila sa hneď niekoľkými fotografiami. V bikinách pózovala vo vode, na pláži, v reštaurácii či pri šnorchlovaní. FOTO Vráblicovej v plavkách nájdete v galérii.

Archívny rozhovor