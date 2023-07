Slovenskú herečku zrazilo auto: Následky aj rok po nehode!

Lucia Vráblicová sa narodila 19. júla 1973 v Bratislave. Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave hrala v mnohých divadlách, jej domovskou scénou je však už 30 sezón Divadlo Nová scéna.

V ňom si zahrala v desiatkach inscenácií, svoj herecký i spevácky talent uplatnila v operetách Madame de Pompadoure (subreta), Gróf z Luxemburgu (Grófka Kokozova), Veselá vdova (Oľga Kromovova), pod vedením režiséra Jozefa Bednárika účinkovala vo viacerých muzikáloch ako napr. Klientka bláznov (Maria Moriaková), Jozef a jeho zázračný farebný plášť (Putifarka), Fidlikant na streche (Jenta), Niekto to rád horúce (Sladká Sue) a veľmi rada spomína na muzikál Pokrvní bratia, v ktorom si postavu matky Lyonsovej zahrala v prvom uvedení v roku 1993 v réžii Jozefa Bednárika a tú istú postavu o 22 rokov neskôr v druhom uvedení v roku 2015 v réžii Ľubomíra Pauloviča.

Svoj komediálny kumšt, zmysel pre humor a vypointovanie scén mohla ukázať v množstve komédií ako napr. Nemocnica na pokraji (Sestra Raftonová), Agent Kroviak zasahuje (Barbara), Šialené nožničky (pani Hagyariová), Osem žien, Sluha dvoch šéfov (Dolly), Pi čaj, miláčik! (režisérka Klára).

Galéria fotiek () Lucia Vráblicová

Zdroj: Nová scéna

V jej repertoári však nájdeme aj postavy s tragickým podtónom ako napr. Lyonsová v Pokrvných bratoch, Ružena Kolkocká (Obchod na korze), Kráľovná Mária Lesczinská (muzikál Madame de Pompadour). Za mnohé postavy získala ocenenie Literárneho fondu.

V súčasnosti ju na doskách domovskej Novej scény môžete vidieť v muzikáloch Jánošík, Cyrano z predmestia a Bonviván, v komornej komédii Sex pre pokročilých a rozprávke Bajaja.

Mohli ste ju vidieť na doskách Divadla Astorka (Rómeo a Júlia, Zámok, Stella), Divadla J. Palárika Trnava (Palunkovo šťastie) Divadla Malá scéna (Na obed, Prezidentky, Noc tribádok), Divadla Aréna (Bod 0), Mestského divadla (Woody Allen), SND (Rozbitý džbán), VŠMU-LAB (Incident), Ľadová rewue (Máša a medveď), Muzikál Snehová Kráľovná, DPOH- Klarisky (Cena za závisť), L+S (Ale, ale pani plukovníková), Opera Banská Bystrica (koncertné pásmo s poéziou), Divadlo Gunagu ( Vážení susedia, zamykajte vchod).

Účinkovala vo viacerých filmoch: Zločin, Chichôtka, Čajová šálka lásky, Pásla kone na betóne 2, Zlatý hlas, Cinka panna, Agáva, Malá ríša, Krajinka, Johankino tajomstvo, Zázračný nos, Vojtech, Láska na vlásku, Nedodržaný sľub, Spievankovo a kráľovná Harmónia.

Vidieť ste ju mohli v seriáloch Semafor, Gympel, Za sklom, Kolonáda, Nový život, Pravá tvár, Ordinácia v ružovej záhrade, Mafstory, ZOO, Strážmajster Topinka, Bodka. Známa je aj spoluprácou s youtuberom Matejom Zrebným a s módnou návrhárkou Natáliou Šimčisko.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram LV

Jej hlboký hlas dobre poznáme z dabingu aj z rozhlasu, s ktorými často a pravidelne spolupracuje. Má dlhoročný, silný vzťah k prednesu poézie a prózy, pravidelne sa zúčastňuje Poděbradských dní poézie a je držiteľkou ocenenia Kryštálová ruža z roku 2021.

Herečka svoje dnešné narodeniny oslávi v kruhu širšej rodiny. „Keďže som trvalým darčekom mojej maminke k narodeninám, máme narodeniny v rovnaký deň, tak budeme oslavovať spoločne s najbližšou rodinou v kúpeľoch Piešťany. Samozrejme nebude chýbať môj manžel, syn a možno si zaspievam aj s accappellou Voising naživo moju obľúbenú pieseň Čerešne,” prezradila Lucia.

Neskôr sa chystá aj na dovolenku. „Plánujeme zájsť do našej obľúbenej destinácie v Taliansku, do starobylého kúpeľného mestečka Cesenatico. Vždy tu rada strávim zopár dní, ale nie iba leňošením na pláži, ale aktívne na bicykli. Uvidíme, ako mi to dovolí moja noha po nedávnej nehode na kolobežke,” uviedla herečka.

K zraneniu prišla počas minulého leta. „Išla som na kolobežke v minišatách veľmi pomaly. Vodič vychádzal z parkoviska cez chodník, po ktorom som šla ja. Keď som spadla na zem, ešte mi nechtiac prešiel po nohe. Zoškriabal ma zo zeme, naložil aj s kolobežkou a odviezol na Kramáre, kde mi na traumatológii dali nohu do sadry. Mala som ju v nej päť týždňov,“ prezradila po pár mesiacoch pre Šarm.