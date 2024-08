(Zdroj: Facebook VN)

Lucia Vráblicová žila dlhé roky v harmonickom vzťahu s o osem rokov mladším manželom Viktorom, no dnes je všetko inak. Ako blesk z jasného neba prišiel rozvod, ktorý sa na herečke podpísal mínus 20 kilami. „Nerada by som to úplne rozoberala. V každom manželstve sú občas búrky, ktoré sa prekonajú, aj my sme si tým samozrejme prešli, ale toto, žiaľ, bolo pre mňa nečakané, “ priznáva otvorene herečka, pre ktorú bol koniec vzťahu šokom. „My ženy občas cítíme nejaké veci, myslela som si, že bude treba niečo spraviť, hlavne cez sviatky a pred koncom roka človek má veľmi veľa práce, je vyťažený...a už som nestihla“.

A hoci je Lucia dnes už rozvedená, čakajú ju ešte nepríjemné povinnosti, akými je deľba majetku. Spoločne totiž dvojica vlastní dom v Stupave, kde plánovali spoločne žiť, no vo svojom hniezdočku lásky nevydržali ani rok. Dnes herečka čaká na predaj ako na vykúpenie, nech má už všetky nepríjemnosti za sebou... Herečka má z manželského vzťahu syna Benjamína, z ktorého je dnes dospelý, 22-ročný muž. Ako zvláda situáciu okolo svojich rodičov? „To je otázka na neho, ja nemôžem zaňho hovoriť. Oni majú aj pracovné prepojenie, vlastne Ben je manažérom aj mojim, aj ich, takže nikto nie je šťastný, keď v jeho blízkom okolí niekto nie je úplne najšťastnejší,“ neskrýva trápenie Vráblicová. Pri otázke, ako teraz s bývalým manželom komunikuje ona, však bola herečka veľmi otvorená. Čo povedala celkom priamo, sa dozviete vo videu.

Vráblicovej úprimné slová o rozvode: My ženy to tušíme, ale toto bolo NEČAKANÉ! (Zdroj: NL/TH)