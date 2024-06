Herečka Lucia Vráblicová priznala vážne zdravotné problémy: Kvôli bolestiam skončila na operačnom stole!

Lucia Vráblicová (Zdroj: Ján Zemiar)

Nechýbala ani herečka a speváčka Lucia Vráblicová, ktorá neskrývala nadšenie: „Bola som veľmi príjemne prekvapená, jeho obrazy sa dajú pozerať opakovane a tie fotografie a jeho osobné predmety sú veľkým obohatením tejto výstavy“. Herečka je však v kúpeľnom mestečku doslova ako doma. „Aby som začala od začiatku, maminka je Podolanka, čo je kúsok od Piešťan, a ocko sem chodil každoročne do kúpeľov. No a my sme tu ten čas trávili prevažne s ním. Chodila som sem každý rok už ako malé dieťa“.

Jej láska k Piešťanom však trvá dodnes: „Mne Piešťany prirástli k srdcu, neviem si predstaviť jedno leto, kedy by som sa sem nevrátila...“. Herečka sem však nechodí len za prácou a veľmi rada využíva aj kúpeľné procedúry. A ako prezradila pre Topky.sk, v lete ju tu čakajú celé tri týždne sladkého ničnerobenia. Dôvod návštevy je liečba, herečku totiž prednedávnom potrápili vážne zdravotné problémy!

