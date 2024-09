Ženskosť pôjde bokom: TIETO dve farmárky sa POBIJÚ!

Azra Sokira vs. Ella Kruželáková (Zdroj: Instagram/fightnightchallenge)

BRATISLAVA - Ženskosť pôjde tentokrát bokom! Ženské zápasy v bojovom umení vedia byť poriadne atraktívne. O to sa tentoraz postarajú dve bývalé farmárky.

V jednom z nákupných centier v Bratislave sa konala v poradí druhá tlačová konferencia Fight Night Challenge, kde organizácia oznámila ďalšie zápasy. V ringu opäť zahviezdi raper Andreas Stolárik alias Frayer Flexking. Jeho súperom bude známy tiktoker, ktorý si hovorí Král Pablo. No v ringu sa neukážu len oni. Tentokrát bude aj ženský zápas. Doteraz vyšiel len jeden, a to so speváčkou Dominikou Mirgovou a Aless Capparelli.

Ďalšie dva boli krátko pred podujatím zrušené. "Pobiť sa" mali aj Monika Haklová a Dagmar Kubinová i Tereza Kosecová a Priscilla Versluis. Teraz sa v boji ukážu dve bývalé farmárky, a to Azra Sokira, ktorá sa zviditeľnila v 15. sérii a jej súperkou bude Ella Kruželáková z tohto ročníka reality šou. Dievčatá už začínajú prípravu a už o necelý mesiac nastúpia proti sebe. Tešíte sa?