Kontroverzný syn (27) Richarda Sulíka sa POBIL: Skončil s OTRASOM MOZGU!

Filip Sulík (Zdroj: Reprofoto - IG )

Uplynulý víkend sa mladý Sulík postavil do boxerského ringu proti nekompromisnému súperovi Slavomírovi Kuciakovi. Ten mladíka "vypol" už v prvom kole. Filip zo zápasu na sociálnej sieti Instagram neskrýval sklamanie a priznal, že ho ovládol stres.

Box je náročný šport, proti súperovi sa treba pripraviť nielen fyzicky, ale aj psychicky. Vyzerá to tak, že práve psychika bola u Filipa kameňom úrazu. „Samého ma prekvapilo, ako rýchlo som vyfučal z kondičky. Zrejme na mňa doľahol stres z verejného zápasu. A hoci na tréningu spárujeme aj desať kôl, v ten deň som sa už v prvom kole cítil ako po desiatom,“ priznal pre pluska.sk Filip Sulík.

(Zdroj: Instagram F.S.)

„Išiel som tam s tým, že si chcem zápas vyskúšať, no môj súper si šiel po výhru. A zrejme aj toto nastavenie mysle spravilo svoje,“ uznal. Tesne po zápase sa sťažoval na bolesti hlavy. A vyzerá to tak, že si z neho okrem prehry odniesol aj menší otras mozgu. „Ešte včera ma celý deň bolela hlava, no dnes už je to v poriadku,“ vyjadril sa.

Na svojho syna sa prišiel pozrieť aj šéf saskárov Richard Sulík. „Bol som Filipa povzbudiť, pozrieť osobne a veľmi som mu fandil," priznal pre spomínaný denník politik. „Otec to moje K. O. videl a bol z toho celkom hotový. Viackrát sa ma opýtal, či s tým nechcem prestať,“ dodal Filip. No pre svojho otca pozitívnu správu zrejme nemá, pretože v zápasoch plánuje pokračovať.