Petra Siváková (Zdroj: Nina Skalíková)

BRATISLAVA - Presne rok po svojej korunovácii v súťaži Miss Slovensko si to 23-ročná modelka namierila medzi celosvetovú konkurenciu. 17. júna pocestovala Petra Siváková na prestížnu svetovú súťaž Miss Supranational 2024.

Najvyššia spomedzi všetkých finalistiek súťaže Miss Slovensko 2023, exotická Petra Siváková, vyhrala pred rokom titul prvej Vicemiss Slovensko 2023. Už onedlho sa pokúsi zaujať porotcov na svetovej súťaži Miss Supranational 2024.

Galéria: Petra Siváková nás bude reprezentovať na Miss Supranational 2024



Zobraziť galériu (15)

Výzvu na svetovú súťaž prijala zodpovedne a naplno: "Za seba viem, že som do toho dala naozaj všetko a idem tam vnútorne spokojná, že som pre to urobila najviac čo som mohla, nech už to dopadne akokoľvek. Cítim, že ľudia ktorí ma poznajú vnímajú, ako som na sebe zapracovala.Teším sa, keď uvidíte, čo všetko mám na súťaž pripravené."

Samozrejme, že o svoj zovňajšok sa stará veľmi precízne: "Najmä správnym a zdravým stravovaním a taktiež veľa cvičím. Čo sa týka môjho vnútra, snažím sa tráviť čas s ľuďmi, ktorí majú rovnakú energiu ako ja a venovať sa len veciam, ktoré ma bavia a napĺňajú. A dôležité je, že som sa naučila hovoriť nie na všetko, čo ma unavuje a psychicky vyčerpáva." Na súťaž nepocestuje sama, sprevádzať ju bude jej partner, s ktorým sú spolu už vyše roka. Aha, ako sa k sebe hodia...

Nádherná Siváková a jej prípravy na celosvetovú súťaž: Tajomstvo krásy a čo musí mať každá miss v kufri! (Zdroj: NL/TH)