Odborník na ženskú krásu Oklamčák: Miss Supranational 2024 vyhrá TÁTO nádherná Slovenka!

Petra Siváková a Jozef Oklamčák (Zdroj: Vlado Anjel)

Presne rok po svojej korunovácii v súťaži mieri 23-ročná modelka medzi celosvetovú konkurenciu. Táto prestížna svetová súťaž patrí medzi 5 najvýznamnejších súťaží krásy na svete. Finále jubilejného 15. ročníka súťaže sa bude konať 6. júla 2024 v poľskom meste Nowy Sacz.

Delegátky počas príprav na finále čaká večer plný módy a talentov: Supra Model of the Year and Talent Show, kde Petra predvedie krásny čierny model šiat od návrhárky Jany Pištejovej a porote tiež predvedie hru na gitaru. Pred samotným finále zas dôležité Preliminaries and National Costume Show. Počas predbežnej súťaže predvedie model šiat návrhárky Jany Jurčenko. "Ja som mala najprv stres a teraz už to opadlo, tým, že som naozaj pripravená, sa veľmi teším," povedala Petra.

Do Poľska vycestuje aj organizátor súťaží krásy a producent Jozef Oklamčák. Čím môže podľa neho zaujať naša finalistka? "Som presvedčený, že má najväčšiu šancu zo všetkých doterajších 15-tich dievčat, mohla by byť do finále... Väčšinou vyhrávali exotické dievčatá z Južnej Ameriky, z Indie, a mám pocit, že práve Petra je exotický typ, exotická Slovenka by som povedal..." A aké rady jej dal pred odchodom?

Petru Sivákovú, Miss Supranational Slovakia 2024 môžete podporiť viacerými spôsobmi:

• Na YouTube Miss Supranational v pondelok organizátori zverejnili predstavovacie videá delegátok. Za 1 like môžu získať 1 bod, za komentár s použitím hastagov až 5 bodov.

• Stiahnite si zdarma aplikáciu Miss Supranational kde bude bezprostredne po príchode delegátok do dejiska svetovej súťaže od 17. júna možnosť hlasovať za kandidátky a podporiť ich v súťaži.



Každá výzva, ktorú Miss Supranational zverejní posúva adeptky bližšie k finále postup do TOP 24, a preto podpora slovenských ale aj zahraničných fanúšikov je veľmi dôležitá.