Modelka Štefková láka na mólo aj malú dcéru: Hviezdna kariéra už v 2 rokoch?!

Módna prehliadka Lýdie Eckhardt Na kus reči (Zdroj: Ján Zemiar)

Sexi modelka, ktorá je už dva roky hrdou mamou dcérky Lily, sa síce z predvádzacích môl tak trochu stiahla, prehliadku Lýdie Echardt však nemohla odmietnuť. Dôvod je jednoduchý:prezrádza s nadšením modelka, pre ktorú je predvádzanie modelov vychýrenej návrhárky doslova ako za odmenu.

Módne prehliadky Lýdie Eckhardt sú priam vychýrené a dobrú náladu cítiť nielen v zákulisí, ale na móle. Všetky modelky sa usmievajú, čo je podľa slov sexi brunetky skôr rarita. „Je to tým, že Lydka nám to dovolí. Množstvo návrhárov modelkám zakazuje usmievať sa, ale ja to zbožňujem. Toto sú prehliadky, kde je vidieť interakciu s publikom a mne sa to páči. Lebo častokrát vnímam, kto v tom publiku je a to je úplne iné. Lydka nám povie, baby, užite si to, choďte do toho, a ľudia na to reagujú“. Krásna modelka poodhalila aj to, v čom Lýdia Eckhardt búra mýty vo svete modelingu, ale aj to, či v jej šľapajách pôjde jej dcérka Lily. Tá má totiž vo svojich dvoch rokoch za sebou už nejednu skúsenosť.

