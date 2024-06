NOVINKA v živote Ibaru: Po nevydarenom vzťahu s Twiinskou... Je ZADANÝ!

Herec Victor Ibara (Zdroj: Ján Zemiar)

Victor Ibara popri hereckej kariére študoval medicínu, ktorú prednedávnom úspešne dokončil. Aj keď to nebolo miestami najľahšie, zvládol to. O jeho súkromnom živote sa veľa toho nevie. Naposledy bol spomínaný v súvislosti s Danielou Nízlovou a ich vzťahu, ktorý im stroskotal. Ich pomer sa prevalil minulý rok v apríli. Po mesiaci šokovali správou, že je Twiinska tehotná. O bábätko, žiaľ, prišla a rozpadol sa im aj ich krátky vzťah. Ako priznal pre portál eva.sk, v kontakte spolu nie sú. Nebolo to však jediné, čo v rozhovore pre spomínaný magazín prezradil. Okrem školy sa mu zadarilo aj v súkromí. Je totiž zadaný.

„Mám priateľku, je to ešte čerstvé… A áno, zagratulovala mi. Študuje medicínu, takže máme veľa spoločného, učíme sa spolu, je to úžasné. Stretli sme sa rok po kauze, ktorou som prešiel po rozchode a po ktorej som rozmýšľal, ako ďalej. Postavil som sa pred zrkadlo, zrekapituloval celý rok, dal si sebareflexiu, spätnú väzbu sám sebe a presne v tom období mi aj prišla do života. Všetko nabralo nakoniec dobrý spád, celé to do seba zapadlo. Takže ja som teraz veľmi spokojný, veľmi rád a som vďačný, že môžem žiť taký život, aký žijem,“ prezradil otvorene. O rok bude mať aj ona štátnice.

„Na druhej strane, tú moju lásku čaká rok štátnic, takže si to všetko budem s ňou opakovať. Konečne mám však aj ja ten pocit, o ktorom mi hovorili starší študenti alebo absolventi, keď vraveli: „Neboj sa, to dáš, nie je to až také hrozné.“ Teraz to hovorím zasa ja: „Žiaden strach, dvakrát si to prejdeš a bude to pohode.“ Viem, po vojne je každý generál," dodal. Načrtol aj to, že sa chce vo svojom živote viac venovať medicíne, no projektu v televízii sa nebráni, ak bude milý.

