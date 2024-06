Markizácka kráska 4 mesiace po ROZCHODE: Už si nabalila NOVÉHO!

Už má nového! (Zdroj: GettyImages)

Lucia Nováková sa zviditeľnila vďaka reality šou Love Island. Tam si do oka padli s fešákom Martinom Kočim. Vzťah im vydržal dosť dlho aj v realite. Vyzeralo to medzi nimi naozaj nádejne, no čo čert nechcel, rozišli sa. Obaja to oznámili prostredníctvom Instagramu. Zatiaľ, čo sa Martin vyjadril len písomne, Lucia nahrala video, v ktorom bolo jasne vidieť, že slzy udržala len tak-tak.

„S Luckou sme si zažili chvíle na ktoré nikdy nezabudnem a navždy za ne budem nesmierne vďačný. Mal som to šťastie v živote doposiaľ stretnúť mnoho úžasných ľudí, no dovolím si povedať, že Lucka je z nich ten najväčší anjel. Preto sa ti chcem z hĺbky duše poďakovať za všetko, za to, že si vždy pri mne stála, za to, že si vo mne videla vždy len to dobré a za to čo si ma naučila. Otvorila si mi oči a ukázala čo sú hodnoty v živote, vezmem si tvoje rady k srdcu a verím, že budem vedieť aj ja raz vidieť svet cez tak krásne oči ako ty,“ zneli jeho úprimné slová.

Dôvod rozpadu ich vzťahu však neprezradili. No a prešli len 4 mesiace a blondínka má už nového. Zverejnila s ním najprv video a potom aj fotografiu z dovolenky. Žiadne informácie o ňom nezverejnila, ale jedno je isté, je to poriadny fešák.