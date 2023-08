Daniela Nízlová prišla o bábätko: Známa Slovenka VYPENILA... HANBITE SA!

Victor Ibara a Daniela Nízlová (Zdroj: TV Markíza)

Prísť o bábätko, je extrémne citlivou záležitosťou, no a napriek tomu, že sa Daniela a Victor rozišli, nikto z nich to neprežíva práve ľahko. V tomto náročnom období o to horšie pôsobia nechutné komentáre ľudí, ktorí nikdy nechodili v ich šľapajach. A hoci by si človek povedal, že aspoň v takejto situácii si ľudia zachovajú ako-taký zdravý rozum a základnu medziľudskú úctu, našli sa aj osoby, ktorým to nedalo a do dvojice si poriadne kopli.

Odporné komentáre na adresu Daniely, Victora a ich dieťatka nenechali chladnú ani módnu návrhárku Danielu Kralevich. Tá bola spomedzi známych osobností tou prvou, ktorá si zdrvenú speváčku otvorene zastala. „Neriešim cudzie súkromie, každý máme svojich problémov dosť. Ale keď čítam nenávistné komentáre k tomu, že nejaká žena potratila... Čo dokážu žene napísať ŽENY! V takto bolestnom období. HANBITE SA! Je mi zle z tohto sveta. Daniela, nepoznám vás, ale držte sa," vyjadrila sa známa dizajnérka.

Ako sme spomínali,Daniela Kralevich bola vôbec prvou známou osobou, ktorá sa za speváčku postavila. Redakcia Topky.sk ju preto kontaktovala a zaujímalo nás, čo bolo dôvodom, že vypenila a Daniele Nízlovej vyjadrila podporu aj napriek tomu, že je pre ňu absolútne cudzia. No a keďže Kralevich sa už v šoubiznise pohybuje nejaké tie roky, presne vie, aké to je, keď musí človek čeliť atakom neprajných cudzích ľudí.

„Neriešim súkromie iných. Dokonca ani nečítam podobné články... Ale po rokoch som si otvorila komentáre, lebo som chcela vedieť, či poniektorí ľudia (A na moje prekvapenie a zdesenie - hlavne ženy) dokážu stále klesnúť pod tektonické dosky a kvôli svojej slaboduchosti a frustrácii dokážu urážať ženu v tom najťažšom období," povedala rozhorčená návrhárka pre Topky.sk

„Ženu, ktorá má dosť čo robiť, aby sa sama psychicky vyrovnala so stratou dieťaťa a ešte zostane bez podpory muža... Takéto komentáre sú pre mňa naozaj hnus… Žiaľ, virtuálny priestor a anonymita poskytujú pre tento druh hyenizmu neuveriteľné možnosti. Myslím, že každý by sa mal starať hlavne o seba a svoje problémy. Za prahom vlastných dverí. Možno by sme boli prekvapení, čo sa skrýva práve u tých, ktorí sa tvária ako stelesnenie morálky. A to vo všetkých sférach," dodala Daniela Kralevich, no a s jej názorom nemožno nesúhlasiť.

Teda, aspoň čo sa týka príčetných ľudí. Takí totiž naozaj nemajú potrebu urážať ženu, ktorá prišla o dieťa prežíva jedno z najhorších období v celom svojom živote...

