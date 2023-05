Kalisová s obrovskou modrinou na tvári: V Markíze zachraňovali situáciu!

Moderátorka Miriam Kalisová patrí medzi sympatické tváre z televíznych obrazoviek. Už nejaký ten rok moderuje markizácky Reflex, kde sa o jej dokonalý look a aj mejkap stará tím profesionálov. No tentokrát sa pri Miriam poriadne zapotili.

Moderátorka totiž na sociálnej sieti v poslednom období pridávala zábery, z ktorých je zjavné, že s Miriam niečo nie je v poriadku a je akási iná. „Vždy som chcela vidieť, ako by som vyzerala so širokou čeľusťou,“ zverila sa moderátorka svojim fanúšikom cez Instagram. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že išlo o estetické vylepšenie a zvýraznenie sánky. Opak je však pravdou.

Miriam podstúpila celkom bežný stomatologický zákrok a neskôr odhalila aj to, ako jej krásnu tvár postupom času začala "zdobiť" vskutku obrovská modrina. „Môj zubársky denníček pokračuje. V sobotu zmizol opuch a prišla modrina. Sranda, ako zliezla dolu. Mám to na oboch stranách,“ informovala dnes svojich priaznivcov Miriam po tom, čo jej v zubnej ambulancii chirurgicky odstránili osmišky, tzv. zuby múdrosti.

Kto si týmto prešiel, veľmi dobre vie, aká je to bolesť a že to nie je nič príjemné. Napriek dvom nepekným modrinám to však moderátorka zvládla a po rekonvalescencií sa už opäť postavila aj pred kameru v spomínanej relácii. Fú, no ale v Markíze maskéri zjavne mali čo robiť, aby zachránili situáciu a takpovediac zakamuflovali Kalisovej nedokonalosti. Ako sa im to podarilo, ste si mohli pozrieť v dnešnom Reflexe.