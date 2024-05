Tomy Kotty vyšiel s novou piesňou: Emotívna SPOVEĎ... Po Ráchel priznal NOVÝ VZŤAH!

Tomy Kotty (Zdroj: Katarína Šlesárová)

BRATISLAVA - V auguste to bude už rok, odkedy sa umelec Tomy Kotty vrátil z liečenia, kde podstúpil "odvykačku". Na psychiatrickej klinike skončil po tom, čo ho jeho ex Ráchel Karnižová obvinila z domáceho násilia. Postupne sa ale začalo ukazovať, že všetko nebolo úplne tak, ako to kontroverzná ryšavka prezentovala. Na oficiálny verdikt súdu si síce ešte musíme nejaký ten čas počkať, no muzikant sa už vrátil k bežnému životu. No a teraz...

Tomy sa netají tým, že mal istý čas problém s alkoholom. Momentálne už mesiace abstinuje a dokonca sa rozhodol nahrávať video relácie, v ktorých sa venuje závislosti a aj prevencii. Okrem toho sa vrátil aj k svojej najväčšej vášni - hudbe. Hoci ho doteraz verejnosť evidovala najmä ako rapera, Kotty sa "rozospieval". Aktuálne vydal song so známou speváčkou Dominikou Rusnákovou, ktorá si hovorí "Call Dominika".

Už počas toho, ako táto dvojica "dala von" akýsi nástrel ich duetu, začali sa množiť pozitívne ladené komentáre a ľudia sa nevedeli dočkať, kedy pieseň "Spálňa sôch" konečne vyjde. A Tomy mnohých prekvapil. Jeho hlas podľa fanúšikov pripomína ikonického Richarda Müllera a za zmienku stojí aj mimoriadne emotívny text, ktorý vyznieva, akoby ho venoval svojej niekdajšej láske Ráchel. Všetko je ale úplne inak.

Tomy pre Topky.sk prezradil, že po absolvovaní liečby sa v jeho živote vyskytla iná žena. Ich vzťah trval približne tri mesiace, spevák však hovorí, že hoci nie sú v kontakte, pri rozpade vzťahu sa nekonala žiadna dráma. „Refrén je inšpirovaný mojím posledným vzťahom, ktorý som mal až nejakých 5-6 mesiacov po Ráchel. S tou babou vychádzam dobre, máme sa radi, len proste to nefungovalo. Ale bola a aj je skvelá. Tak takto som si to pre seba uzavrel," vysvetlil nám Kotty, ktorý si je vedomm toho, že mnoho ľudí by si "na prvú" pomyslelo, že slová piesne sú venované práve jeho ex Karnižovej. „Tej by som nevenoval ani fľusanec do ksichtu, nie ešte aby som o nej písal pesničky," povedal nám bez servítky pred ústami.

Zvyšok piesne mimo refrénu je vraj mierený "všeobecne" a opisuje bežné trápenie sa v láske. A dá sa očakávať, že obdobných hitov vznikne ešte viac. Tomy sa v spievaní akosi našiel. Hovorí, že v rape dokáže vyjadriť väčšie množstvo myšlienok, no aj tak ho viac ho baví spievanie a popový žáner je jeho šálkou kávy. „Hudba bola už od destva to, čo som chcel robiť, čomu som sa chcel venovať... Na chvíľu som potom prešiel do rapovej sféry, no nikdy som nemal žiadnu ambíciu, že by som chcel byť raper. Aj keď tie veci celkom dobre fungovali. Ale ten pop je pre mňa sloboda, moja najprirodzenejšia poloha, ide mi to rýchlo. Celú Spálňu sôch sme urobili asi za šesť hodín. Takáto hudba je pre mňa prostriedok, ako povedať veci, ktoré by bez toho zhudobnenia nevedeli opísať to, čo presne cítim. Príblížiť svoju emóciu," vysvetlil Tomáš.

A čo hovorí k tomu, že jeho hlas ľudia porovnávajú s Müllerom? Na jednej strane to považuje za kompliment, no na tej druhej... „Lichotí mi to, ale... Ja mám Müllera veľmi rád, ale nikdy som nemal nejakú ambíciu sa mu podobať. Alebo robiť takú muziku. Určite sú veci, v ktorých sme podobní, ale všeobecne nie som nadšeny, keď ma niekto k niekomu prirovnáva, lebo všetci umelci sú podľa mňa jedineční," dodal Tomy.