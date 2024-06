Plážové mestečko prišlo s bizarnou novinkou: Môžete sa tu zosobášiť, musíte byť ale... Uf, pikantné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SARDÍNIA – Pláž Is Benas, ktorá sa nachádza v polovici západného pobrežia Sardínie, je už známa svojimi možnosťami opaľovania bez plaviek. Nedávno však predstavila novinku, ktorá nepochybne poteší milovníkov nahoty.

Podľa CNN sa na pláži už čoskoro budú môcť konať aj nahé svadby. Miestne úrady sa rozhodli pre tento krok, keď zistili, že istý nemecký pár napísal list predstaviteľom najbližšieho mesta San Vero Milis a požiadal o možnosť zosobášiť sa na pláži bez akéhokoľvek oblečenia. Hoci návštevníci sa na piesku Is Benas vyzliekajú už roky, starosta mesta San Vero Mills Luigi Tedeschi, ktorý je vo funkcii od roku 2015, pred dvoma rokmi oficiálne vyhlásil pláž za miesto, kde nie je potrebné nosiť oblečenie. „Nahota nemá nič spoločné so sexom. Pre naturistov je to životná filozofia a je spojená s prírodou,“ povedal Tedeschi pre CNN.

(Zdroj: Getty Images)

„Malo by sa to rešpektovať – tak prečo nie? Máme túto pláž, miesto, ktoré sa skvele hodí na naturizmus. A potom sme si povedali, že urobíme pláž pre svadby. Ak sa ľudia chcú sobášiť nahí, môžu,“ dodal. Je presvedčený, že Európania v súčasnosti potrebujú, aby sa potvrdili ich práva na slobodu a sebavyjadrenie. „Myslím si, že žijeme v citlivej chvíli pre slobodu ľudí, keď sa v Európe objavujú nacionalistické hnutia. Ľudia protestujú a polícia ich obkľučkuje alebo zastrašuje. Preto si myslím, že musíme robiť veci, ktoré ukážu, že ľudia sú slobodní. Väčšina ľudí chce slobodu, nie režim,“ povedal.

Miestny líder tiež dúfa, že nahé svadby prilákajú viac turistov, najmä naturistov – tých, ktorí praktizujú životný štýl bez sexuálnej nahoty v spoločnosti. „Sú viac v kontakte s prírodou,“ povedal Tedeschi o naturistoch s tým, že oblasť vyhradená pre naturistov je vždy nedotknutá. Odhaduje sa, že v Európe žije približne 20 miliónov vyznávačov naturizmu. Z toho sa podľa talianskeho denníka L'Unione Sarda nachádza asi 500-tisíc v Taliansku, ktorého predstavitelia veria, že obyvatelia naplno využijú služby tejto pláže a nájdu pre ňu pochopenie. Ale ak nie, Tedeschi má jednoduché riešenie. „Ak má niekto problém, môže ísť ďalej alebo sa pozrieť na more,“ dodal Tedeschi.