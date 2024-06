Obrovská potupa pre Američanov: Ich ospevované tanky na Ukrajine totálne prepadli! TOTO sú dôvody

Americké tanky na Ukrajine pohoreli. (Zdroj: Getty Images)

Toľko vychvaľované tanky Abrams zo Spojených štátov, ktoré boli nasadené na bojisko na podporu Ukrajiny, zrejme nespĺňajú očakávania. V praxi sa ukázali byť sotva lepšie ako staršie sovietske tanky, ktoré mali nahradiť. Informuje o tom Telegraph.

Tanky Abrams nemilosrdne zlyhávajú

Podľa správ ukrajinských členov posádky, ktorí prehovorili pre CNN, tanky nie sú také robustné, ako sa očakávalo. Člen posádky s volacím znakom Joker údajne povedal: „Jeho pancierovanie nie je pre túto chvíľu adekvátne. Nechráni posádku. V skutočnosti je to dnes vojna dronov. Keď sa tank pohne, vždy sa ho snažia zasiahnuť.“

Tanky Abrams boli pôvodne vybavené „tajným“ uránovým pancierom, ale USA ho nahradili upravenou verziou využívajúcou pancier Chobham, kompozit keramiky a ocele vyvinutý v Británii v 60. rokoch. K tomuto kroku vraj došlo z obavy, že by uránový pancier mohol skončiť v ruských rukách.

Na bojisku dominujú drony – tanky Abrams prehrávajú boj

Posádky vidia hlavný problém v tom, že tanky Abrams sú konštruované na postup s leteckou a delostreleckou podporou, čo Ukrajina bohužiaľ nemá. Telegraph uvádza, že Rusko pri svojich útokoch naďalej vo veľkom využíva drony, proti ktorým sa tanky Abrams len ťažko ubránia.

Vyskytujú sa aj problémy s motorom a elektrické poruchy v dôsledku vnútornej kondenzácie v daždi a hmle. Podľa správy Ukrajina v tichosti stiahla časť svojich tankov Abrams z prednej línie, aby sa vyhla hrozbe dronov.

Moskva sa vysmieva tankom Abrams ako „prázdnym plechovkám“

Neschopnosť tankov splniť svoju povesť jedného z najmocnejších na svete Rusko rýchlo využilo. Moskva opísala tanky ako „prázdne plechovky“.