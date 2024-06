Premiéra filmu Lassie: Kövešová ukázala mamu a... UPS, celý popcorn SKONČIL na zemi!

Takto to vyzeralo na premiére rozprávky Lassie (Zdroj: Ján Zemiar)

Jedno z bratislavských kín sa zaplnilo známymi tvárami. Prišli si totiž vychutnať dobrodružný film o slávnej kólii Lassie. S napísom na tričku "Stop týraniu zvierat" prišla do spoločnosti reportérka a moderátorka Kristína Kövešová. Tá so sebou vzala svoju mamu. No tie dve akoby si z oka vypadli.

V kine nechýbalo ani detské osadenstvo. Svoje vnučky vzala aj moderátorka Alena Heribanová. No a jedna z nich sa postarala o úsmevnú situáciu. Babka Alena obom dievčatám kúpila veľký popcorn, no a jedna z nich ho vysypala celý na zem. Moderátorkin pohľad hovorí za všetko. Všetky fotografie nájdete v našej galérii vyššie.

A o čom film je?

Najslávnejšia kólia sveta sa konečne vracia na plátno! A ako inak než s jej verným parťákom Floriánom po boku. Ale nielen s ním. V novom dobrodružstve ich okrem nových dvojnohých aj štvornohých priateľov čaká poriadne nebezpečná úloha – musí vypátrať, kto stojí za záhadnými únosmi psov, medzi ktorými je aj ich kamarátka, malá Jack Russell teriérka Pippa. Je tu napínavý pohľad pre celú rodinu a nezabudnuteľný filmový zážitok pre všetkých malých i veľkých milovníkov psov. Lassie sa vydáva na záchrannú misiu so svojím najlepším kamarátom Floriánom a ich novými priateľmi Kleou a Henrim. Tentoraz sú odvaha a dôvtip dlhosrstej kólie obzvlášť potrebné, treba totiž prísť na kĺb čudnému miznutiu niekoľkých čistokrvných psov a prekabátiť dvojicu obzvlášť prefíkaných zloduchov. Konečne prázdniny! Tento rok ich Florián odmieta stráviť bez svojej milovanej Lassie a urobí pre to čokoľvek. Aj keby to znamenalo vymeniť dovolenku s rodičmi na Kanárskych ostrovoch za leto na statku v Južnom Tirolsku s tetou Cosimou, jej zverencami, súrodencami Kleou a Henrim, a Jack Russell teriérkou Pippou. Keď sa Florián, Kleo a Henri dopočujú, že v okolí záhadne miznú psy, dosť ich to znepokojí a začnú sa o Lassie a Pippu báť. A krátko nato sa ich najčernejšie obavy vyplnia! Niekto sa totiž vláme do domu tety Cosimy a Pippu ukradne! A tak je okamžite rozhodnuté. Všetci traja kamaráti sa spoločne s Lassie vydávajú chytiť zlodeja a zachrániť nielen malú Jack Russell teriérku, ale aj všetky ďalšie unesené psy. Nové dobrodružstvo sa začína! (Bontonfilm SK)