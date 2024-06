Mŕtvoly pred strašidelným druhom hmyzu neochráni ani rakva: Toto zanechávajú v pozostatkoch! Nechutné

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Hovorí sa, že jedna vec je istá – všetci skôr či neskôr umrieme. Je bežnou praxou, že mŕtvoly pozostalí pokladajú do rakiev, ktoré zakopávajú do zeme. Ako ale upozornila odborníčka, ani to nezabráni špeciálnemu druhu múch, aby sa k ním dostali a nakládli do nich vajíčka.

Mohli by ste si myslieť, že telo v rakve zakopanej pod zemou je v bezpečí pred muchami, no nie je to tak. Samica strašidelného druhu, známa ako Conicera tibialis, vynaloží všetko úsilie, aby vystopovala mŕtvolu. Môže sa zavŕtať do pôdy až do hĺbky dvoch metrov, aby do zakopaných mŕtvol uložila svoje vajíčka. Mŕtvoly, ktoré boli pred exhumáciou pochované už 18 rokov, vykazovali známky okupácie muchami v rakve. Prítomnosť týchto múch si experti všimli už na pozostatkoch v rímskych pohrebiskách.

Ak necháte mŕtve telo na otvorenom priestranstve, existuje predvídateľný sled udalostí, ktoré ho zmenia z mäkkej mŕtvoly na stvrdnutú kostru. Všetko sa začína rozkladným ekosystémom. „Muchy sú prvé, kto sa objaví na scéne,“ pre portál IFLScience povedala kurátorka pre londýnske Natural History Museum Erica McAlisterová. „Počas dobrého dňa, keď vietor fúka správnym smerom, môže mucha vyňuchať mŕtve telo až zo vzdialenosti približne sedem kilometrov. Ak mŕtvolu zahrabete, mucha vycíti aj tento pach,“ dodala.

Ako ďalej vysvetlila, proces naozaj začína a končí muchami. Postupom času však mŕtvola zaujme aj iné druhy múch vrátane tých domácich či mäsiarok obyčajných. „Začnú sa objavovať tiež chrobáky, mole, a potom ďalšie muchy, ktoré obľubujú kosti, pleť a podobné veci,“ priblížila McAlisterová.