Dva rozvody i TRÁPENIE kvôli otcovi: Toto všetko zažila jubilantka (70) Zdena Studenková!

BRATISLAVA - Zdena Studenková dnes oslavuje životné jubileum 70 rokov. Je to naozaj krásny vek. No a za ten čas, zažila toho mnoho dobrého i zlého...

Herečka Zdena Studenková sa narodila 19. mája 1954 v Bratislave. Už v mladom veku si čo-to prežila. Keď mala 9 rokov, otca jej zavreli do väzenia - súviselo to s procesom so skupinou Edelweiss, špeciálnou nemeckou vojenskou jednotkou, ktorá v zime 1944 – 1945 bojovala proti partizánom. Dostal 8 rokov, ale v roku 1968 ho pustili na amnestiu.

„Jedného dňa neprišiel z práce domov. Mama to vtedy so mnou neriešila. Sama nevedela, kde je. Až po nejakom čase sa dozvedela, že je vo vyšetrovačke. Dostal 8 rokov a bol zavretý ako politický väzeň,” prezradila v dokumente s názvom 13. komnata Studenková. Ako malému dievčatku jej otec veľmi chýbal, no musela sa vyrovnávať aj s ďalšou prekážkou menom šikana. Nemala to kvôli danej situácii v škole vôbec ľahké.

„Riaditeľka dávala deťom inštrukcie, že by sa so mnou nemali baviť, leo som dcéra fašistu a podobné kraviny,” dodala Zdena. V inom rozhovore prezradila, že mala v kádrovom posudku odporučenie do pásovej výroby. Triedna učiteľka však jej mame povedala, že Zdenka by mala ísť na umeleckú školu, a tak napokon vyštudovala odbor fotografia na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a neskôr aj herectvo na VŠMU.

Prvýkrát bola vydatá za svojho spolužiaka zo ŠUP-ky Ivana. Manželstvo im však vydržalo iba 9 mesiacov, pretože Zdena ešte netúžila byť matkou, zatiaľ čo Ivan už dieťa chcel. Druhýkrát sa vydala za režiséra Stanislava Párnického (†77). Niekedy na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia začal ich vzťah Režisér bol v tom čase ženatý, ale herečka sa nevnímala ako rozbíjačka manželstva, podľa nej vzťah Párnického so ženou už nefungoval. Nakoniec otehotnela a dvojici sa v roku 1982 narodila dcéra Simona.

Hereckú divu však manželstvo s o 9 rokov starším mužom teda dostatočne nenapĺňalo. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... Odišla som do iného vzťahu,” vyjadrila sa zas pre český Týden. V tej dobe počas skúšania muzikálu Pokrvní bratia zaľúbila do o 17 rokov mladšieho muža. Je ním práve jej terajší partner dirigent Branislav Kostka. Funguje im to spolu už vyše 30 rokov.

