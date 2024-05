Jakub Jablonský a Eliška Lenčešová (Zdroj: Tv Markíza)

„Bolo to krásne. Ja si myslím, že až teraz si to začínam uvedomovať, že sa to stalo a stále si pozerám video a pripomínam si ten pocit," povedala nám Eliška v úvode nášho rozhovoru, ktorý sa konal prednedávnom a hoci od jej triumfu uplynulo už niekoľko dní, víťazstvo s Jakubom nemala stále spracované a dochádzalo jej to až postupne. To, že Let's Dance vyhrajú, si vraj s hercom manifestovali, no zároveň sa snažili na to nemyslieť, aby neboli pod tlakom.

Eliška Lenčešová o zákulisí Let's Dance: Jakub sa ZMENIL a... Prečo si mysleli, že jej ŠIBE? (Zdroj: Ján Zemiar)

Trofej, ktorú získali vďaka svojmu úspechu, vraj skončila na poličke a Eliška nám prezradila, že je aj veľmi ťažká. Jej váhu odhadla na 8 - 10 kilogramov. K tomu, aby sa na ňu doma mohla dívať, výrazne dopomohol aj Jakubov nesmierny talent. „Tým, že ja som mala predtým trošku ťažších partnerov, že... Nič v zlom, ale ťažšie sa to naučili... Tak jemu sme ukázali iba prvýkrát nejaký pohyb a on to hneď správne zopakoval. Dokonca ma začal viesť. Tak ja som bola trošku taká preafektovaná na tom natáčaní, že - Waaau, to čo je?! Oni na mňa úplne pozerali, že tejto asi šibe, ale bola som veľmi veľmi rada," opísala nám pôvabná blondínka moment, kedy pochopila, že s Jakubom to skrátka pôjde a konečne dostala partnera, s ktorým má šancu dotiahnuť to skutočne ďaleko.

Jablonský mal vraj dokonca v istých situáciách výhodu. Tým, že sa venoval folklórnym tancom, boli pre neho zdvíhačky oveľa jednoduchšie než pre Elišku. Talentovaná tanečnica nám prezradila, že "spoločenkári" sa ich museli kvôli Let's Dance učiť, keďže nie sú bežnou súčasťou ich profesionálnych choreografií. Viac už sa ale dozviete v našom rozhovore vyššie, kde nám Eliška opísala prvé stretnutie s Jakubom, v čom sa počas šou zmenil a aj to, čo bolo pre ňu pomerne náročné či ktoré momenty pokladá za úplne TOP!

(Zdroj: TV Markíza)