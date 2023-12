OHAVNÝ ČIN neznámeho páchateľa: Slovenskej miss ZABILI psov!

Vanessa Gáborová (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenská miss Vanessa Tankó Gáborová aktuálne nosí pod srdcom svoje prvé dieťatko. S manželom Viliamom Tankóm si užívajú spoločné chvíle najviac, ako sa len dá. Na Instagrame sa pred časom podelili o naozaj smutnú správu. Niekto im zabil dvoch maznáčikov...

„Budete nám chýbať. RIP. Ľudské zlo nemá dno. Ani neviem, ako nazvať človeka, ktorý je schopný vykonať takýto ohavný čin. Niekto nám zabil naše lásky. Našich maznáčikov už neuvidíme," napísal na sociálnu sieť zápasník.

„Ak by to dotyčný čítal, tak nech sa hanbí, nech sa cíti minimálne tak zle, ako sa cítime my. Takýmto spôsobom pripraviť psov o život dokáže iba ľudské monštrum, zlý človek, ktorý v sebe nemá lásku a cit. Hanbi sa ty mag*r! Neprajem nikomu nič zlé, ale tomuto človeku iba to, čo museli trpieť naše psy. Azur, Dreko ďakujeme vám za lásku, ktorú ste nám dávali, budete nám chýbať," dodal.

(Zdroj: Instagram V.G.)