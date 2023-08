Po utajenom tehotenstve RÝCHLA SVADBA: Z finalistky Miss Slovensko je vydatá PANI!

Vanessa Gáborová (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Už sú svoji! Iba pred necelým mesiacom sa finalistka tohtoročnej Miss Slovensko podelila o to, že je tehotná. Zaľúbenci sa poponáhľali a z hnedovlásky je už aj vydatá pani!

Finalistka tohtoročnej súťaže Miss Slovensko Vanessa Gáborová minulý mesiac všetkých šokovala krásnou správou. Spoločne s priateľom, známym boxeristom Viliamom Tankóm, totiž oznámili Vanessino tehotenstvo. Urobili tak prostredníctvom sociálnej siete.

Mnohých to zaskočilo, keďže ešte v júni bojovala o korunku krásy. Ako sa nám v tom čase podarilo zistiť, ani samotní organizátori o Vanessinom stave počas galavečera netušili. „V súťaži Miss Slovensko sme o Vanessinom tehotenstve nevedeli. Nepovedala nám to. Oznámila to až po finále. Každopádne jej prajeme veľa šťastia a hlavne zdravie! Dieťa je dar," vyjadril sa koncom júla pre Topky.sk riaditeľ súťaže Michael Kováčik.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„O tom, že som tehotná, som sa dozvedela tesne pred finále, keďže som mala tehotenské príznaky. Cítila som sa veľmi unavená a bolo mi nevoľno. Bábätku sme sa nebránili, veľa sme sa o tom s priateľom rozprávali," povedala nám vtedy Vanessa.

No a teraz majú pre svojich priaznivcov ďalšiu novinku! Uplynulý víkend sa s priateľom vzali. Áno si povedali pod holým nebom v kruhu blízkych. Hnedovláska bola naozaj krásna nevesta a v svadobných šatách jej to veľmi pristalo.

(Zdroj: Instagram V.G.)

Na svojom instagramovom profile sa už pýši aj priezviskom Tankó, ktoré si vzala po svojom partnerovi. Mladomanželom gratulujeme! Vanessu sme v tejto súvislosti oslovili, ale zatiaľ nám na naše otázky neodpovedala. Ďalšie zábery zo svadby si môžete pozrieť nižšie.

(Zdroj: Instagram V.G.)

(Zdroj: Instagram V.G.)

(Zdroj: Instagram V.T.)