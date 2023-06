Slovenská vicemiss kvôli súťaži preložila svadbu: Úžasná reakcia partnera a... Kedy sa bude vydávať?

Redakcia Topky.sk Sonju kontaktovala, keďže krátko po finále priznala, že namiesto svadby uprednostnila finále Miss. A oplatilo sa!

22-ročná tmavovláska z Banskej Bystrice počas finálového večera absolútne ohúrila. Svoje miesto v súťaži si vybojovala aj napriek tomu, že nenosí konfekčnú veľkosť XS a disponuje ženskými krivkami. Nielen telo, ale aj prekrásna tvár napokon vo finálovej zostave zamiešali kartami a nádhernej Sonji sa podarilo získať titul II. vicemiss. Avšak, ako sme už spomínali, toto rozhodnutie ju stálo jej "deň D".

Adeptky na titul Miss totiž musia byť bezdetné a v občianskom nosiť zápis "slobodná". „Neviem, koľkí to viete, ale tento víkend som sa mala vydávať. No, človek mieni, pán Boh mení, či ako sa to vraví. A teda nie som nevesta, ale II. vicemiss SR,” napísala mladá kráska na sociálnej sieti Instagram k záberu, kde pózovala vo svadobných šatách. My sme teda tmavovlasú krásku kontaktovali s viacerými otázkami, no a jednou z nich bola aj tá, či ju v tomto rozhodnutí podporoval aj jej snúbenec Peter a takisto i jej rodina.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

„Moja rodina, či už mamina s partnerom a mojou sestrou, alebo môj snúbenec a jeho dcérka, sú mojou najväčšou podporou a mojimi najväčšími fanúšikmi, takže miestami sa možno tešili aj viac, než ja sama. Za ich nekonečnú podporu a vieru vo mňa a moje myšlienky im touto cestou chcem aj veľmi poďakovať,” povedala pre Topky.sk krásna Sonja.

Dodala, že rozhodnutie, či uprednostniť Miss alebo svadbu, nebolo až také náročné. A to práve vďaka tomu, že snúbenec bol Sonjinou najväčšou oporou a zároveň aj veľkým fanúšikom. „On ani neuvažoval o inej možnosti, keďže sa mi naskytla takáto obrovská príležitosť. Toto rozhodnutie sme, samozrejme, urobili spolu a teda nikdy sme voči nemu nepocítili nejaké výčitky či obavy. Sme v tom spolu, lebo sme tím, so svadbou, či bez nej. A obaja vieme, že po svetovej súťaži si svoje áno tak či tak povieme, dokonca si myslíme, že ju ešte o to lepšie naplánujeme, keďže budeme mať na to viac času,” prezradila nám pôvabná II. vicemiss Slovensko 2023.

No a keď už bola reč o svetovej súťaži Miss Intercontinental, kde nás táto výnimočná kráska bude reprezentovať, zaujímali sme sa, či si pôvodný termín svadby už preplánovali na obdobie po veľkolepom finále, ktoré sa bude konať v Egypte na prelome novembra a decembra. Momentálne však vraj nič nie je isté. „Zatiaľ nemáme presný dátum, ale nakoľko svetová súťaž by mala byť ešte v tomto roku, tak predpokladáme, že pokojne už v lete roku 2024,” prezradila Sonja, ktorá na záver venovala svojmu budúcemu manželovi niekoľko vrúcnych slov.

„Môj drahý bol skutočne mojím najväčším fanúšikom. Tešil sa z každej drobnosti, z každého postu na „moje ženské témy“ , ktorý som napísala, z každej pozitívnej reakcie na mňa či moje myšlienky. Vždy vo mňa veril a nebolo to inak ani počas tejto súťaže,” vyznala sa tmavovláska, ktorej život priniesol rovno dve víťazstvá - titul II. vicemiss a nemenej dôležité vedomie, že má vo svojom živote milujúceho muža, ktorý jej bude vždy oporou.