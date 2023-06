Rock pod kameňom čelí PROBLÉMU: TOTO nás nezastaví... Wau, máte sa na čo tešiť!

„Váš obľúbený festival má dôležitú správu: Facebook nám včera zrušil stránku ROCK POD KAMEŇOM. Ale nebojte sa, súčasná situácia nijako neohrozuje festival, ktorý sa uskutoční podľa plánu. Naša komunikácia s vami bude pokračovať prostredníctvom nášho webu a stránky na Instagrame," znie oficiálne stanovisko organizátorov, ktorí sa s nadšencami rockovej muziky snažia komunikovať aspoň prosredníctvom webu a sociálnej siete Instagram.

Medzičasom sa ale ale celý team naplno snažil dostať späť na Facebook medzi ľudí a pre priaznivcov vytvorili nový účet rockpodkamenom.sk, kde fanúšikovia nájdu všetky potrebné informácie a novinky.

K celej nepríjemnej situácii sa osobne vyjadril aj organizátor Michal Latta:

Prejdime však k tomu, čo nás naozaj spája - hudba! Leto nám prinesie jubilejný dvadsiaty ročník festivalu ROCK POD KAMEŇOM. V dňoch od 20. do 22. júla sa Sninské rybníky premenia na hudobný raj, kde na dvoch pódiách vystúpi 35 interpretov, ktorí z týchto dni vytvoria nezabudnuteľnú hudobnú púť.

VSTUPENKY na ROCK POD KAMEŇOM si môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

Návštevníci sa môžu tešiť na KREATOR, legendárnu trash metalovú kapelu z Nemecka, ktorá je klenotom hlavného festivalového pódia. Patrí do tzv. Big Four trash metalu a je uznávaná ako jedna z najdôležitejších kapiel v histórii tohto žánru. DANIEL LANDA, charizmatický český rocker, ktorý má veľmi veľa fanúšikov aj na Slovensku, prinesie svoj nezameniteľný spev a výkon na pódiu. Môžete sa tešiť na jediný jeho koncert tohto roku na Slovensku!

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

S hrdosťou vám môžeme oznámiť, že na ROCK POD KAMEŇOM sa predstaví Nergal, frontman poľskej black/death metalovej kapely Behemoth, so svojím vedľajším projektom ME AND THAT MAN. Ich koncerty sú známe svojou nabitou energiou, ktorá vytvára jedinečné spojenie medzi kapelou a jej fanúšikmi. To je skúsenosť, ktorú jednoducho musíte zažiť na vlastnej koži. Ďalším hudobným gigantom, ktorý nás navštívi, je hudobný génius Peter Tägtgren so svojou kapelou PAIN.

Táto švédska kapela prináša do programu festivalu svoju unikátnu šou. Tägtgren, známy aj ako frontman death metalových Hypocrisy a člen superkapely Lindemann, sľubuje nezabudnuteľnú šou. O dobrú náladu sa na hlavnom pódiu postarajú aj TOMÁŠ KLUS, HORKÝŽE SLÍŽE, INEKAFE, ALKEHOL, COCOTTE MINUTE, KARPINA, Törr, The Now, Checkpoint, LeRa, Mofokiller, Breaking the Tarot.

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

ROCK POD KAMEŇOM však nie je len o rockovej a metalovej hudbe, ale aj o objavovaní a oslavovaní bohatstva našej kultúry. Posledný festivalový deň bude zasvätený mestu Snina. FILIP JANČÍK vás svojimi husľami zavedie na exkurziu do sveta, kde sa stretávajú tradičné a moderné tóny. Nezmeškajte tento deň plný očarujúcej hudby kde sa môžete tešiť na ICONITO, RUSNACK´S, ČENDEŠ a FS ŠIŇAVA.

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

Fanúšikovia POZOR! 19. Júla sa môžete tešiť na WARMUP, ktorého hlavnou hviezdou sú HEĽENINE OČI. Ak máte vstupenku na ROCK POD KAMEŇOM, WARMUP je zahrnutý v cene a je to ideálny štart do festivalového víkendu. Festival tiež ponúka B pódium, kde je pre všetkých pripravený zaujímavý program. Ak hľadáte niečo nové a vzrušujúce, B pódium je pre vás tým pravým miestom. Tešíme sa na vás na dvadsiatom ročníku festivalu ROCK POD KAMEŇOM v Snine!

Buďte súčasťou tejto nezabudnuteľnej hudobnej oslavy, ktorú vám prinášajú najlepšie rockové a metalové kapely. Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na stretnutie s vami! Už 1. júla prichádza zmena cien vstupeniek.

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom