TOPFEST zvalcoval letisko Abrahám: Po prvých problémoch... Wau, to bola SKVELÁ ŠOU!

BRATISLAVA - Uplynulý víkend bol pre fanúšikov tvrdej hudby malým sviatkom. Na letisku v Abraháme sa konal TOPFEST, ktorý si nenechalo ujsť tisíce nadšencov rocku, metalu či punku. Na stejdžoch sa vystriedali zvučné mená domácej ale aj svetovej hudobnej scény, no a napriek tomu, že piatok začal problémovo kvôli nepriaznivému počasiu, organizátori aj kapely to návštevníkom naozaj slušne vynahradili!

Minulý víkend letisko v Abraháme ožilo náložou kvalitnej muziky, ktorú si prišli vychutnať tisícky hudobných nadšencov. Na dvoch pódiách sa objavili svetoznáme kapely ako Power Wolf, Parkway Drive, Caliban či Epica, no núdza nebola ani o hviezdy českej a slovenskej scény ako Kabát, Škwor, Iné Kafe alebo Helenine Oči.

Line up festivalu bol skutočne nabitý, no úvodný piatkový večer sa nevyhol ťažkostiam. Pre nepriaznivé počasie, dážď a veľký nárazový vietor nemohli vystúpiť rovno traja headlinery. Na Arch Enemy, Thee Days Grace a Amon Amarth sa ale fanúšikovia netešili zbytočne. Aj napriek tomu, že organizátori museli ich vystúpenia pre rizikové podmienky zrušiť, všetky kapely vyšli medzi svojich fanúšikov, ktorí sa tak dočkali neplánovanej autogramiády a so svojimi hviezdami mohli prehodiť aj pár slov a odfotiť sa.

Galéria fotiek () Zdroj: TOPFEST Abrahám

A aby toho nebolo málo, organizátori sa rozhodli pre šokujúci krok, ktorý na festivalovej scéne nemá obdobu. Smutným fanúšikom, ktorí sa vystúpenia svojich obľúbených kapiel nedočkali, dali na revanš naozaj slušné odškodné. Tým, ktorí mali zakúpené jednodňové vstupenky, ich predĺžili na celý festival (alebo ponúkli jednodňovú na ďalší ročník), no a návštevníkom s permanentkami na všetky dni zasa zdarma venujú parmanentky na celý nasledujúci ročník festivalu Topfest Slovakia.

Neskorší piatkový program už ale prebiehal podľa plánu a rovnako tak aj zvyšné dva dni. A hoci ešte v sobotu ľudí i muzikantov počasie trošku potrápilo, tomu, aby to všetky kapely na dvoch pódiách rozbalili, už nič nezabránilo. Lepšie poveternostné podmienky a úpravy pódií umožňili organizátorom festivalu Topfest Slovakia 2023 pokračovať v pôvodne naplánovanom programe bez akýchkoľvek obmedzení. Fanúšikovia si tak vychutnali napríklad aj koncert kapely Škwor. „Bolo to úžasné. Sme maximálne spokojní. Stage, zázemie, ľudia – všetko skvelé,“ povedal po vystúpení líder Petr Hrdlička, ktorý sa vraj na slovenské publikum vždy veľmi teší.

Návštevníci festivalu sa skvele zabávali aj na koncerte nemeckej kapely Caliban, pre ktorú bol koncert na Topfeste skutočne výnimočným – počas leta totiž odohrajú len pár vystúpení, keďže pripravujú nový album s poradovým číslom 14. „Na Slovensku sme už boli. Publikum bolo cool, zabávalo sa, bolo otvorené hudbe. Je super vidieť túto energiu, aj keď kapely tu majú rôzne štýly. Určite sa radi na tento festival vrátime,“ nechal sa počuť gitarista Marc Görtz. Galéria fotiek () Zdroj: TOPFEST Abrahám

K vrcholom sobotňajšieho dňa patril koncert kapely Kabát. „Veľmi sa už tešíme. Počuli sme, že včera to tu bolo s počasím zlé, tak sme radi, že dnes môžeme hrať,“ povedal Pepa Vojtek. Posledný koncert na hlavnom pódiu v sobotu obstarala nemecká metalová hviezda – kapela Powerwolf. Vystúpenie na festivale si zjavne užili. Veď trvalo takmer hodinu a pol, čo je na podobných letných open air podujatiach celkom neštandardné.

Doslova epickým vrcholom festivalu sa stala nedeľa. Počas záverečného dňa Topfestu sa totiž RC letiskom Abrahám niesol zamatový hlas speváčky kapely Epica. Slnko príjemne pálilo a poveternostné podmienky chválila aj speváčka holandskej kapely Epica Simone Simons. „Počasie je skvelé, takže si užívame deň. Už sa nevieme dočkať, keď budeme na pódiu,“ povedala v backstage. Nežná speváčka sa podľa vlastných slov necíti ako niečo výnimočné v prevažne mužskom metalovom svete: „Naša kapela je ako jedna veľká rodina. Na chalanov dávam trošku pozor a vôbec nevnímam, že by niečo malo byť iba mužské a iba ženské," priznala talentovaná kráska.

Nadšenie fanúšikov priniesla aj austrálska metalcoreová skupina Parkway Drive. Tá rozpálila návštevníkov festivalu Topfest Slovakia viac ako nedeľnajšie slnko. Efektná ohňová šou totiž sprevádza jej koncert, s ktorým aktuálne do 1. júla 2023 križuje Európu. Abrahám tak bol jednou z posledných zastávok protinožcov na starom kontinente, kde predstavujú svoj 7. štúdiový album Darker Still, ktorý Parkway Drive vydala vlani v septembri.

Na záver teda možno dodať, že aj napriek prvotným problémom festival napokon dopadol úspešne, čo je aj dôvodom, prečo sa mnohí fanúšikovia už teraz nevedia dočkať ďalšieho ročníku. A šepká sa, že tešiť sa môžme na ešte väčšie mená...

