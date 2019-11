Známych Slovákov šikanujú na internete: Kto je za týmto tajomným profilom?!

Kto sa skrýva za profilom s názvom Štátna bezpečnosť – to by zaujímalo nielen Gregora Milera, ale aj módnu influencerku Beth.sal či Matúša Okajčeka. Všetkým totiž tajomný neznámy dáva naozaj čudné komentáre, sťahuje si ich fotografie na svoj profil a upravuje ich.

Gregor Miler pod lupou

Tento týždeň začala „Štátna bezpečnosť“ sledovať aj obľúbeného mladého herca zo seriálu Naši. Ten na túto aktivitu anonymného profilu zareagoval slovami „Ajajaaaaaaj, vyzerá to tak, že mám stalkera.“

Čoskoro sa ukázalo, že mal pravdu. Človek skrývajúci sa pod menom Štátna bezpečnosť totiž nemárnil čas. K fotografii, na ktorej herec promuje služby jednej z bánk, napísal: „Vážený občan Miler, skusmá previerka vašej osoby v rámci socialistickej siete odhalila protisocialistickú činnosť. Podľa priloženej fotodokumentácie verejne propaguje kapitalistický spôsob života a úplatkami presviedčate spoluobčanov k investovaniu do zahraničnej banky. Za toto konanie vám hro​zí peňažitá pokuta, ktorá sa v prípade nevymožiteľnosti premení na podmienečné odňatie slobody. Vaša @statnabezpecnost.“ A čo na to Gregor Miler? Nadšený nebol. „Peňažná pokuta za to, že mám v ruke peniaze!?,“ reagoval v story na Instagrame.

Nie je v tom sám

Známu influencerku Beth.sal si zas „Štátna bezpečnosť“ podala napríklad za jej výlet do Maroka, oblečenie americkej športovej značky či za pózovanie v spodnej bielizni. „Previerka odhalila obrazový materiál zverejnený na socialistickej sieti, ktorý porušuje nariadenie ÚV KSČ. Odhaľovanie na verejnosti môže pôsobiť podvratne na mravný vývoj pionierskej mládeže. Nutné zabezpečiť ďalšie poznatky o protisocialistickej činnosti,“ znel komentár pri fotografii. Samotnej Beth.sal jej sledovanie veľmi zábavné neprišlo. „Very funny...naozaj,“ odkázala ironicky majiteľovi tajomného profilu.

Kto za tým môže byť?

Kto sa skrýva za záhadným profilom s názvom „Štátna bezpečnosť“, nie je doposiaľ známe. „Ja sa veľmi, ale veľmi divím Beth.sal, že do dnešného dňa na Vás nepodala trestné oznámenie, lebo to, čo tu predvádzate, je trestné!!!!!!!!!!“ znie jeden z rozzúrených komentárov. Na internete sa už začali viesť rôzne špekulácie a dohady, ale pravé vysvetlenie zatiaľ zostáva zahalené rúškom tajomstva. Ľudia však už netrpezlivo čakajú na odhalenie pravdy.