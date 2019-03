Francúza Alaina zaviali na Slovensko obchodné aktivity: V Piešťanoch volil prvýkrát prezidenta

Možnosť voliť hlavu štátu v občianskom plebiscite je podľa neho dar a najvyššia etapa integrácie krajiny. Lebo, ako uviedol, je ešte veľa štátov, kde to nie je umožnené. "Ja to vnímam ako povinnosť každého občan. Vo výbere mi pomohli moji piešťanskí známi. Stretával som sa s nimi a rozprávali sme sa o kandidátoch, hovorili mi svoje argumenty. Bolo to pre mňa dôležitejšie a užitočnejšie ako hľadanie informácií na internete," povedal Janovjak.

Po slovensky hovorí veľmi dobre

Porozumieť súvislostiam mu nerobilo žiadne problémy, po slovensky hovorí veľmi dobre, nakoľko pochádza z rodiny slovenského emigranta. "Môj otec je Bratislavčan, v roku 1968 po invázii zamieril do Švajčiarska a tam sa zoznámil s mamou, ktorá je Francúzka. Odvtedy žijú vo Francúzsku," dodal. Do krajiny otca Alaina zaviedol obchod so striebornými šperkmi.

Vo Francúzsku je voľba prezidenta podľa jeho slov pre občanov veľmi dôležitým rozhodovaním, nakoľko prezident má významné kompetencie. Posilnenie kompetencií slovenského prezidenta by podľa tohto Francúza, žijúceho na Slovensku, ešte zvýšil záujem slovenských voličov.