Modelka Daniela Peštová (Zdroj: Ján Zemiar)

Daniela Peštová je krásna žena, na ktorej sa absolútne nepodpísal vek. Aj vo svojich 53. rokoch vyzerá nádherne, sviežo a mladistvo. Za veľa vďačí strave a pohybu, tanec to však rozhodne nie je. Ak teda padla otázka, či by sa dala nahovoriť na účasť v tanečnej šou, jej odpoveď je jednoznačná: „Do televízie určite nie!“ Necíti sa byť v tejto disciplíne silná a rovnako je na tom aj Paľo Habera: „Ak sa v niečom zhodujeme, tak v tom, že tanec celkom nemusíme“.

A rovnako je to aj so spevom. Daniela si spieva rada a často, ale tí, čo ju počúvajú, vraj môžu cítiť ujmu. A či si niekedy zaspieva aj s Paľom? Modelka odpovedala veľmi úprimne a pre mnohých zrejme aj prekvapivo. Vypočujte si odpoveď vo videu. Dozviete sa v ňom aj to, ako sa udržiava v top forme, či je na seba prísna a kto je prísnejší na deti.

Peštová o spolužití s Haberom: TOTO robí len v súkromí, keď ju nikto nevidí! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)