Rakovina, homosexualita a nudné manželstvo? Hugh Jackman sa z rozvodu spamätával rok!

Hugh Jackman (Zdroj: SITA)

Až v druhom tisícročí sa z Hugha Michaela Jackmana (56) stala hviezda amerických žánrových filmov. Svet ho pozná ako rozprávkového Wolverina s vystreľovacími kovovými pazúrmi aj ako ušľachtilého hrdinu z minulosti zo snímky Kate a Leopold. Pozornosť však tento multitalent označený v roku 2008 za najkrajšieho muža sveta viac priťahuje problémami v súkromí a rozličnými obvineniami, ktoré naňho vyťahuje bulvárna tlač. A pritom je to taký slušný chlapec...

Hugh sa narodil 12.októbra 1968 ako najmladšie z piatich detí anglických rodičov žijúcich v Austrálii. Jeho rodičia sa však rozviedli a matka Grace Watson sa vrátila do Veľkej Británie. Všetkých päť detí zostalo s otcom Chrisom, ktorý síce mal diplom z Cambridgea, ale z jeho príjmu účtovníka nemohli všetky deti študovať na prestížnych školách. Hugh teda chodil do verejnej školy, v devätnástich odišiel pracovať do Anglicka, aby si zarobil, potom študoval na University of Technology v Sydney, brigádoval na pumpe Shell a zarábal aj ako klaun na detských párty. Nečakane zdedil peniaze po príbuzných, mohol začať študovať na Západoaustrálskej akadémii muzických umení a profesionálne sa venovať divadlu. Jeho kariéra sa rozbehla.

Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness (Zdroj: SITA)

Nijaké škandály, zástupy mileniek, orgie, drogy či alkohol. Hugh bol odjakživa slušný človek. Budúcu manželku spoznal pri práci. Deborra Lee-Furness (68) bola už vtedy známa austrálska herečka a producentka, od Hugha o 13 rokov staršia. K mladšiemu výzoru jej pomohol plastický chirurg, to však pre Hugha nebol nijaký problém. Možno preto, že, ako priznal, bez kontaktných šošoviek nevidí ani na jedálny lístok. Klebety naznačovali, že krásavec je homosexuál a manželstvo iba maskovanie. On však na to nereagoval a osobne navrhol snubné prstene s nápisom v sanskrte. Vzali sa, pokúsili o dieťa, po dvoch Debiných potratoch si adoptovali Oscara Maximilliana (24) a Avu Elliot (19) a boli spolu šťastní, až kým.... Nie, nepomreli. Deb si uvedomila, že potrebuje osobne rásť. A tak minulý rok ohlásili priateľský rozchod.

Hugh Jackman (Zdroj: YouTube.co )

Hugh to znášal veľmi zle. 27 rokov žil so ženou, ktorú miloval a velebil pri každej príležitosti. A zrazu taká rana! Bolo to azda horšie, ako keď mu lekári oznámili, že má rakovinu kože a musel podstúpiť niekoľko operácií. Horšie ako podozrenie, že sa pre rolu Wolverina napchával steroidmi, aby mu rýchlejšie rástli svaly. Horšie ako reakcia verejnosti na reklamu, v ktorej účinkoval celkom nahý. Takmer rok mu trvalo, kým sa z rozchodu spamätal. Spoločenské akcie, na ktorých sa zúčastňoval, lebo musel, ukazovali jeho strhanú tvár. Deborra možno našla osobnú slobodu, ale Hugh bol na konci so silami. Konečne najväčší žiaľ prebolel a on pre web US Magazine prezradil, že pracuje na knihe memoárov, ktorá odhalí šokujúce tajomstvá. Mohlo by v nej byť priznanie sa k homosexualite? Alebo že manželstvo s Deborrou nebolo také idylické, ako sa zdalo? Charizmatický Wolverine je po dlhých rokoch bez vzťahu. Začať po takmer tridsiatich rokoch opäť hľadať lásku rozhodne nie je nič ľahké. Držíme mu palce a blahoželáme k dnešným 56. narodeninám.

(Zdroj: SITA)