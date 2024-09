Neuveriteľná premena Hugha Jackmana (55): Fanúšikom ukázal svoju dych berúcu formu!

Hugh Jackman (Zdroj: SITA)

Medzi najväčšie filmové hity tohto roka sa jednoznačne zaradil film Deadpool & Wolverine, ktorý mal premiéru v júli. V ňom sa v úlohe Wolverinea predstavil austrálsky herec Hugh Jackman, ktorý s ňou má bohaté skúsenosti.

Kvôli tomu však musel prejsť poriadnou premenou a fanúšikom teraz naplno ukázal, do akej formy sa kvôli filmu dostal. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnil záber, na ktorom ukázal vypracovanú postavu a v zvukovej nahrávke poďakoval ľuďom, ktorí mu k nej pomohli. Jackman vyzdvihol 8 ľudí, ktorí mu pomohli s premenou, medzi ktorými bol jeho osobný tréner či maskérka.

„Veľa ľudí sa ma pýta otázky o tom, ako som sa dostal do formy. Čo som robil, čo som jedol, ako som trénoval a aké ťažké to bolo v mojom veku. Chcem povedať, že som tie veci musel urobiť ja sám, ale mal som okolo seba úžasný tím ľudí, ktorý mi pomohol. Nikdy by som to bez nich nedokázal," povedal herec.