TRÁPENIE slovenskej speváčky: Psychické problémy sa podpísali na jej váhe!

Prehovorila o svojich problémoch! (Zdroj: pixabay.com)

Martina Fabová, ktorú môžete poznať pod jej umeleckým menom Fejbs, je slovenská speváčka a raperka. Aktuálne prehovorila o svojich problémoch, ktoré ju trápili. Svojim fanúšikom sa rozhodla vyjasniť, prečo tak rapídne schudla.

„Veľa ľudí mi hovorí, že aká som chudá, pýtajú sa, ako som schudla, tak vám to v skratke napíšem. Môj zámer to nebol, nechcela som schudnúť, no stalo sa naozaj veľa zlých veci za posledné roky, ktoré mi ublížili a dali nechuť do jedla,“ povedala v úvode.

(Zdroj: Instagram M.F.)

Za všetkým bola psychika... „Niekedy som bola iná, drzá, sebaistá, radovala som sa zo života. Strata blízkych, drogy, alkohol a rap ma stáli slzy, zlé okamihy a myslela som si, že je to “normálne”. No od momentu, ako som nejedla, prišli na mňa panické ataky, zlosť, nepochopenie, slabosť atď. Proste to moje celé “užívanie” a naivita u ľudí, ktorým som verila a bola so všetkými za dobre, mi urobili tieto duševné problémy,“ pokračovala.

Tabletky odmietla a pomohlo jej niečo úplne iné. „Čo mi pomohlo, pomohla mi viera, kvantové tvorenie, a tá sloboda, že už nemusím, ale môžem. Tabletky som nechcela, takže som išla nato inak. DÁ SA TO AJ INAK. Takže ak ma chválite, že som schudla, teší ma to, ale zároveň bola za tým veľká bolesť. Musela som vám to už napísať, aby som vám to vyjasnila konečne,“ dodala na záver.