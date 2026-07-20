UNBROS prináša hviezdy Tomorrowlandu pod jednu strechu. Pred jesennou nocou spúšťa skupinové vstupenky so zľavou až do 20 %

Argy, Miss Monique, Kölsch, Brina Knauss či Adam Sellouk sa 18. septembra 2026 stretnú v bratislavskej Tipos Aréne. Fanúšikovia si po novom môžu zabezpečiť vstupenky pre celú partiu výhodnejšie — čím väčšia skupina, tým nižšia cena za jednu vstupenku.
Hudobný festival UNBROS otvára záver leta veľkým lákadlom pre milovníkov elektronickej hudby. Do Tipos Arény v Bratislave prinesie 18. septembra 2026 line-up, za akým slovenskí fanúšikovia bežne cestujú na najväčšie svetové festivaly. Pri tejto príležitosti organizátori spúšťajú skupinové vstupenky, vďaka ktorým partia ušetrí až do 20 %.
Vrcholom večera budú headlineri Argy a Miss Monique, ktorí na Slovensku vystúpia vôbec po prvýkrát. Grécky producent Argy patrí k najvýraznejším menám melodickej scény a hral na hlavných pódiách Tomorrowlandu v Belgicku aj Brazílii, v sérii Cercle či na EDC. Ukrajinská DJka a producentka Miss Monique si vybudovala celosvetovú fanúšikovskú základňu vďaka progresívnemu a melodickému technu a takisto má za sebou hlavné pódium Tomorrowlandu.
Program doplnia ďalšie mená spojené so svetovými festivalmi: dánsky Kölsch (Tomorrowland, Coachella, Cercle pod Eiffelovou vežou), slovinská Brina Knauss a Adam Sellouk, ktorého tech-house a indie-dance sety znejú na Tomorrowlande aj na Hï Ibiza. Line-up uzatvárajú D.K.O b2b Antyme, Dominik Gehringer (Purified Records) a Yerun b2b Laura Hoogland.
UNBROS stavia na jednoduchej myšlienke: svetový zážitok nemusí znamenať drahý let a víkend preč. Namiesto cesty na Ibizu či do Belgicka dostanú fanúšikovia porovnateľnú produkciu a mená kúsok od domova.
„Chceme dokázať, že Bratislava si zaslúži rovnaké mená a rovnakú atmosféru, akú ľudia zažívajú na najväčších svetových festivaloch — bez toho, aby museli sadnúť do lietadla. Skupinové vstupenky sme spustili preto, lebo takúto noc si nikto nechce užiť sám. Najlepšie spomienky vznikajú v partii," hovorí Matúš Kmecík, COO festivalu UNBROS.
Skupinové balíčky sú dostupné v kategóriách Státie a Golden a dajú sa kúpiť priamo na Predpredaj.sk. Desať vstupeniek v kategórii Státie vyjde na 629 € namiesto 790 € (62,90 € na osobu), v kategórii Golden na 1 529 € namiesto 1 990 € (152,90 € na osobu). Bežná cena jednej vstupenky je 79 € (Státie), resp. 199 € (Golden). Zľava rastie s veľkosťou skupiny až do 20 %.
Lístky si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.
RÝCHLE FAKTY
|
Podujatie
|
UNBROS
|
Dátum
|
18. septembra 2026
|
Miesto
|
Tipos Aréna, Bratislava
|
Line-up
|
Argy, Miss Monique, Kölsch, Brina Knauss, Adam Sellouk, D.K.O b2b Antyme, Dominik Gehringer, Yerun b2b Laura Hoogland
|
Vstupenky
|
Predpredaj.sk — skupinová zľava až do 20 %
O FESTIVALE UNBROS
UNBROS je hudobný festival, ktorý prináša špičku svetovej elektronickej scény do Bratislavy a spája ju s ďalšími umelcami zvučných mien. Jeho cieľom je ponúknuť návštevníkom festivalový zážitok svetového formátu bez potreby cestovať do zahraničia. Najbližší ročník sa uskutoční 18. septembra 2026 v Tipos Aréne v Bratislave.
- reklamná správa -