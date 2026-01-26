Bez kalórií a s poriadnou dávkou vitamínov: Jesť túto zeleninu sa oplatí

Hoci ju v jedle často nevidíme, bez nej by polievky, prívarky, mäsové i bezmäsité jedlá chutili úplne inak. Pokiaľ si po sviatkoch strážite kalorický príjem, aj v tomto je cibuľa kráľovnou. Kalórie pri nej počítať nemusíte, zato sa môžete spoľahnúť na poriadnu nálož vitamínov.
Je v nej viac antioxidantov než v inej zelenine
Vedeli ste, že cibuľa je výborným zdrojom vitamínu C, ale aj flavonoidov, fytonutrientov a zlúčenín síry, ktoré robia naše telo odolnejšie voči chorobám? Myslite na to najmä v zimných mesiacoch a nepodceňujte silu presláveného cibuľového čaju - raz dva vás postaví na nohy.
V cibuli nájdete aj horčík a vápnik, ktoré chránia pred stresom i zlou náladou. Už naše staré mamy vedeli, že cibuľová šťava uľaví pri poštípaní hmyzom, ranách a vredoch. Ak cibuľu konzumujete pravidelne, môže vám pomôcť predchádzať predčasnému starnutiu buniek a funguje tiež na podporu trávenia. Ideálne, ak ju zjete čerstvú a nalačno.
Ale pozor, aj dobrého veľa škodí, preto to s množstvom nepreháňajte. Odporúčaná denná „dávka“ je 100 až 150 gramov, čo je približne jedna stredná cibuľa. Ak si doprajete viac, môže sa objaviť pálenie záhy alebo plynatosť. Aby ste sa tomu vyhli, nedávajte si surovú cibuľu pred spaním, keď je trávenie pomalšie. V prípade, že ho máte citlivejšie alebo trpíte napríklad syndrómom dráždivého čreva, môžete ju zľahka napariť. Cibuľa si uchová väčšinu svojich cenných látok a vás nebude trápiť žalúdok. Tú slovenskú od domácich pestovateľov kúpite v predajniach Kaufland po celom Slovensku.
Cibuľové tipy do každej domácnosti
- Aby ste predišli zbytočným slzám pri jej krájaní, schlaďte ju v chladničke. Stačí 30 minút.
- Nasekaná cibuľa vydrží v uzavretej nádobe až sedem dní.
- Zápach z rúk a dosky na krájanie odstránite pomocou citróna.
- Cibuľu skladujte v suchu a chlade. Dávajte na ňu pozor, ľahko sa otlčie a zhnije.
- Ak vám surová cibuľa nerobí problémy, najlepšie je zjesť ju nalačno, pol hodinu pred jedlom.
Žltá, červená či šalotka, ktorá cibuľa je najlepšia?
Jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože všetky druhy sa môžu pochváliť veľmi podobnými nutričnými hodnotami. No čím je cibuľa farebnejšia, tým viac antioxidantov obsahuje. O dôvod navyše, prečo nezabúdať ani na tú červenú. Červená cibuľa je navyše o niečo sladšia a má menej výraznú vôňu, takže ju ľahšie znesú aj cibuľoví začiatočníci.
Slovenskou klasikou je rozhodne žltá cibuľa. Hodí sa úplne na všetko, do guláša, na grilovanie, varenie, pečenie, dusenie i vyprážanie. Ak by ste hľadali najuniverzálnejší druh cibule, bude to určite ona. Tohtoročnú úrodu všetkých farieb a veľkostí priamo zo slovenských polí nájdete už teraz v Kauflande. Cibuľová sezóna je v plnom prúde, vychutnajte si ju aj vy.
