Odborníci varujú pred zákazom jednorazových e-cigariet a príchutí

(Zdroj: Getty Images)
Pripravovaný zákaz väčšiny príchutí nikotínových výrobkov a jednorazových e-cigariet vyvoláva podľa odborníkov aj časti politikov pochybnosti pre možné negatívne dopady na rozpočet a hospodársku súťaž. Kritici upozorňujú aj na riziko konfliktu záujmov v prostredí rezortu zdravotníctva. Vláda má návrh zákona prerokovať už túto stredu.

Otázky okolo konfliktu záujmov

Diskusia sa sústreďuje na personálne väzby v okolí vedenia rezortu. Rastislav Pavč v komentári pre Hospodárske noviny (31. 10. 2025) pripomenul, že vedúci kancelárie ministra Martin Kohutik je bývalý vysoký manažér dominantného trhového hráča Philip Morris, ktorého by sa pripravovaný zákaz dotkol najmenej.

„Takéto prepojenie prirodzene vyvoláva pochybnosti o nestrannosti legislatívneho procesu a o tom, komu návrh v skutočnosti prospieva,“ uviedol Pavč vo svojom komentári pre HN.

Bývalý poslanec Miroslav Žiak (SaS) vyzýva na maximálnu transparentnosť pri verejných nomináciách:

„Ak má človek s minulosťou v tabakovom biznise priamy vplyv na tvorbu zákonov, ktoré regulujú tento biznis, ide o jasný konflikt záujmov,“ uviedol Žiak v diskusii na sociálnych sieťach.

Riziká pre rozpočet a súťaž

Podľa odhadov môže navrhovaná regulácia spôsobiť výpadok príjmov štátu rádovo v desiatkach miliónov eur ročne na spotrebných daniach a odvodoch. Pavč zároveň poukazuje na to, že návrh „nezohľadňuje reálne ekonomické dopady na rozpočet ani efektívne riešenia v oblasti kontroly predaja mladistvým“.

Kritici dodávajú, že spôsob nastavenia zákazu môže zvýhodniť veľkého etablovaného hráča a oslabiť menších výrobcov a distribútorov, čo predstavuje riziko tzv. regulačného zachytenia.

Prohibícia a nežiadané účinky

Zástancovia umiernenejšej regulácie tvrdia, že plošné zákazy často presúvajú dopyt na čierny alebo cezhraničný trh, čo znižuje daňové príjmy a oslabuje dohľad nad kvalitou výrobkov.

Tento pohľad podporujú aj empirické zistenia zo zahraničia. Štúdia v JAMA Pediatrics (Yale, 2021) pri analýze zákazu príchutí v San Franciscu zistila, že po zákaze došlo medzi stredoškolákmi k relatívnemu nárastu fajčenia cigariet oproti oblastiam bez zákazu. Autori preto vyzývajú na opatrnosť pri plošných zákazoch príchutí a zdôrazňujú potrebu vyvážených riešení.

Politická rovina

Rezort zdravotníctva uviedol, že zásadné pripomienky k návrhu prerokoval a materiál smeruje na rokovanie vlády. Podľa dostupných informácií má byť návrh zaradený na stredajšie zasadnutie kabinetu. Ministerstvo zároveň tvrdí, že pri tvorbe návrhu existuje konsenzus s ministerstvom financií. Kritická časť politického spektra však žiada doplniť detailnú daňovo-fiškálnu a súťažnú analýzu a uprednostniť cielené kontroly predaja mladistvým pred plošnými zákazmi.

