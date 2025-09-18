Bicyklujte na suchu aj vo vode

Piešťanský Kúpeľný ostrov je miestom, ktoré je tak čarovné, že sa vám odtiaľ nebude chcieť ani na krok. Ale to len do momentu, kým nezistíte, že okolie má tiež čo ponúknuť – a nie je toho málo.
Ak zatúžite po aktívnom oddychu a vnímaní krás jesene z dvoch kolies, naše typy na cyklovýley so zakončením na procedúrke alebo vo wellnese vás budú baviť. Médiá obletela dobrá správa o tom, že z opustenej železničnej trate po rokoch príprav konečne vznikla cyklotrasa spájajúca Piešťany a Vrbové. Jej názov Zelená cesta v sebe ukrýva tak ekologickú pridanú hodnotu novej možnosti presunu, ako aj krásu okolia, ktorú je možné po novom vnímať aj zo sedadla bicykla. Zďaleka však nie je jedinou cyklocestou, po ktorej sa môžete z Kúpeľného ostrova vybrať za krásami a zaujímavosťami okolia. S deťmi, s kamarátmi a aj v prípade, keď má vaša kondička svoj vrchol za sebou, no stále si radi sadnete na sedadlo bicykla, určite sa vyberte spoznávať krásy okolia.
Trasy, po ktorých sa môžete bicyklovať v okolí Piešťan ponúkajú bezpečné, pekné a zážitkové výlety, na ktorých si aj zamakáte, aj niečo uvidíte, aj si užijete všetky farby prebúdzajúcej sa jesene.
1. Rodinný okruh okolo Sĺňavy
Dĺžka: cca 14 km
Náročnosť: ľahká, vhodná pre deti
Začnite deň pohodovými raňajkami v hoteli Esplanade a vydajte sa na nenáročný výlet okolo neďalekej vodnej nádrže Sĺňava. Z hotela sa cez ikonický Kolonádový most napojíte na asfaltovú cyklotrasu vedúcu popri hrádzi. Deti zaujme pozorovanie vtáctva pri Vtáčom ostrove – pozdĺž nádrže Sĺňava sú hniezdiská veľkých kolónií čajok a Rybára riečneho. Malí si cestou dajú na osvieženie limonádu a dospelí šálku kávy v niektorom z bufetov lemujúcich okolie vodnej nádrže. Táto trasa je rovinatá a bezpečná pre dospelých a všetky deti, ktoré ľúbia brázdiť svet na bicykli a nebránia sa aj niekoľkokilometrovému šliapaniu do pedálov. Na spiatočnej ceste určite každému dobre padne šálka teplého čaju v hoteli Esplanade či chutný koláčik.
2. Dobrodružný celodenný výlet pre ľudí plných energie
Dĺžka: cca 55 km
Náročnosť: stredná/vyššia
Večer pred týmto výletom si určite rezervujte relaxačnú masáž alebo inú oddychovú procedúru – budete sami sebe ďakovať, že ste to urobili – tento výlet zaručene pocítite v nohách. Ráno sa dobre naraňajkujte, doprajte si hlavne hodnotné bielkoviny- absolútne ideálne bude, ak si dáte chutnú praženicu – bude vám dobrým zdrojom energie na cestu, ktorú večer pocítite v nohách. Ak milujete aktívny pohyb a objavovanie nových miest, táto trasa je pre vás. Z hotela Esplanade sa vydáte po Vážskej cyklomagistrále smerom na sever, popri rieke Váh. Vašou odmenou bude impozantný hrad Beckov, ktorý sa týči nad krajinou ako keby ani nebol skutočný. Počas cesty môžete objaviť tiché zákutia, oddýchnuť si pri Váhu, pozrieť si kaštieľ v Brunovciach a spoznať kolorit menej známych dediniek.
3. Pohodová jazda pre milovníkov kúpeľného tempa
Dĺžka: cca 30–40 km
Náročnosť: mierna
Z hotela Esplanade vedie príjemná asfaltová cyklocesta až do obce Horná Streda. Tam si môžete oddýchnuť pri jazere a vychutnať si malý cyklopiknik s výhľadom na pokojnú hladinu. Ak by vám cesta na dvoch kolesách do Hornej Stredy nestačila a mali by ste chuť pokračovať, môžete sa vydať ďalej do obcí Brbové či Trebatice a piknik si vychutnať až pri vzdialenejšej vodnej nádrži Čerenec. Táto cyklotrasa praje „lázeňskému“ tempu, ktoré môžete dotiahnuť do dokonalosti pri večernom leňošení vo wellnese.
Všetky cyklocesty vedú do Esplanade
Okrem toho, že na Kúpeľnom ostrove nájdete požičovňu bicyklov, prekvapí vás aj možnosť zabicyklovať si na bicykloch osadených priamo v bazéne. Takúto originálnu možnosť rehabilitácie a cvičenia v jednom nájdete v najväčšom stredoeurópskom wellness a liečebnom komplexe Balnea Health Spa, ktorý je priamo spojený s hotelom Esplanade.