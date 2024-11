Dokumentárny film Via Slovakia sprevádza aj turistická hymna s názvom Pútnik

(Zdroj: Via Slovakia )

Krásy slovenskej prírody, zmysel priateľstva a silné hymnické refrény. Pieseň Pútnik od kapely Červený Bicykel má ambíciu stať sa turistickým hitom. 14. novembra prichádza do našich kín unikátny dokumentárny film Via Slovakia a práve titulná skladba už približuje atmosféru a posolstvo filmu.

Film Via Slovakia rozpráva príbeh turistu Slavomíra Duchoviča, ktorý prešiel najdlhšiu turistickú trasu u nás, vyše 1870 km po hraniciach Slovenska. Dokument sa zameriava na krásy tejto oblasti, atrakcie, ktoré ponúka, ale aj zaujímavý osobný príbeh hlavného hrdinu. Práve pieseň Pútnik je vyvrcholením filmu a podčiarkuje odkaz, ktorý chcú tvorcovia týmto dielom odovzdať.

Autorom piesne je režisér dokumentu Víťazoslav Chrappa, ktorý ju nahral a naspieval so svojou kapelou Červený Bicykel. „Už pred nakrúcaním sme si medzi tvorcami povedali, že by bolo skvelé mať aj titulnú skladbu. Refrén som mal vymyslený už dávnejšie a keď sme dokončili toto neuveriteľné dobrodružstvo, tak som dopísal zvyšok piesne. Text sa priamo dotýka Slavovho putovania a hudba je inšpirovaná slovenským folklórom,“ priblížil vznik skladby Víťazoslav Chrappa.

Svojím producentským umením sa pod pieseň podpísali Majo Džubák a Andrej Marichel. Pútnika sprevádza aj zaujímavý videoklip o ktorý sa postaral kameraman dokumentu Tomáš Bartaloš. Nechýbajú v ňom dychberúce zábery slovenskej prírody priamo z filmu a samozrejme kapela Červený Bicykel s hlavným hrdinom filmu. „Chalani ma dokonca pozvali do štúdia, aby som si v refréne zaspieval. Bol to zážitok a mám obrovskú radosť ako ľudia z turistického prostredia na pieseň reagujú. Verím, že si časom nájde svoje miesto na horských chatách či pri ohni,“ povedal Slavomír Duchovič, autor projektu Via Slovakia.

Film Via Slovakia z portfólia z distribučnej spoločnosti Filmtopia mal slávnostnú premiéru v júni na Art filme v Košiciach a odvtedy potešil už vyše 2000 divákov na ďalších prestížnych festivaloch a premietaniach. Do kín sa film dostane 14. novembra 2024.

