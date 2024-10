Čo zahŕňa starostlivosť o pleť s kórejskou kozmetikou? Čistenie, hydratácia aj výživa

(Zdroj: Getty Images)

Ak sa chcete o svoju pleť starať so špičkovými produktmi, potom by ste nemali prehliadnuť benefity, ktoré vám ponúka kórejská kozmetika. Či už vám ide o čistenie, hydratáciu, výživu alebo riešenie konkrétnych problémov, má riešenie na všetko.

Začnite čistením, skúste gély, oleje či micerálne vody

Starostlivosť o pleť začína jej čistením a v tomto ohľade má kórejská kozmetika najlepší možný prístup k pleti. Už na prvý pohľad ide o rituál, pričom cieľom je, aby ste si každý deň našli chvíľu pre seba, pri ktorej venujete pozornosť iba pleti.

Kozmetická rutina tak v prípade kozmetiky z Južnej Kórei začína práve čistením. To je kľúčové, aby všetky následné produkty fungovali tak, ako majú. Celý tento prístup stavia na princípe, že len čistá pleť môže byť skutočne zdravá. Pri čistení sa používajú rôzne druhy produktov, či už gély, oleje, vody, balzamy alebo peny.

Čistiace oleje, napríklad s jojobovým alebo hroznovým olejom, sú výborným spôsobom, ako odstrániť make-up a zároveň vyživiť a zregenerovať pleť.

Čistiace peny a gély na pleť sa zas postarajú o zvyšné nečistoty v póroch. Tieto produkty sú obohatené o upokojujúce prírodné látky, ako je napríklad zelený čaj, ktorý pomáha zmierniť podráždenie a osviežiť pleť. Ďalšou možnosťou sú micelárne vody, ktoré sú skvelé pre tých, ktorí chcú pleť čistiť šetrne a bez nutnosti oplachovania.

Ich hlavnou zložkou sú extrakty či výťažky napríklad z ryže, mandlí, koreňu yam alebo mucínu slimákov. Tieto látky účinne zachytávajú mastnotu a nečistoty bez narušenia prirodzenej ochrannej bariéry pleti, čo pomáha na jej prečistenie.

Špeciálna starostlivosť pre akné, pigmentové škvrny či vrásky

To, čím sa kórejská kozmetika odlišuje od ostatnej, sú riešenia pre rôzne problémy s pleťou. Ide napríklad o akné, pigmentové škvrny či vrásky. Krémy na akné napríklad pôsobia cez kyselinu salicylovú alebo niacínamid, ktoré regulujú tvorbu mazu.

Pre pigmentové škvrny zas krémy pôsobia s cieľom rozjasniť a zjednotiť tón pleti. Obsahujú napríklad vitamín C, ktorý je známy svojou schopnosťou redukovať tmavé škvrny. Extrakt zo sladkého drievka, ktorý sa v týchto produktoch tiež nachádza, pôsobí na znižovanie hyperpigmentácie a jemne zosvetľuje postihnuté miesta.

Pokiaľ ide o krémy na vrásky, tu je kórejská kozmetika skvelou príležitosťou pre každého, kto si chce udržať mladistvý vzhľad pokožky. Zloženie týchto krémov obsahuje veľmi účinné zložky, napríklad ako kolagén, dôležitý pre štruktúru pokožky.

Rovnako tak pôsobí aj na zlepšenie jej pružnosti a teda aj zníženie výskytu vrások. Častou zložkou ku kolagénu sú peptidy, ktoré majú pomocnú funkciu a stimulujú tvorbu vlastného kolagénu v pokožke, čo vedie k vyhladeniu jemných vrások. Pokiaľ sa v nich nachádza aj retinol, berte to ako veľké plus, keďže zlepšuje textúru pokožky.

Nezabudnite ani na výživu, hydratáciu a očné okolie

Kórejská kozmetika “k-beauty” kladie veľký dôraz aj na výživu a hydratáciu a to nielen pleti, ale napríklad aj očného okolia. Pre hydratáciu sa často používajú séra s kyselinou hyalurónovou, ktorá udržiava vlhkosť v pokožke a tak ju robí pružnejšou.

Pri výžive hrajú zas nezastupiteľnú úlohu pleťové masky. Či už ide o tie nočné alebo skôr denné a intenzívne vyživujúce, kórejské pleťové masky sú plné vitamínov a prírodných extraktov. V noci pleť počas spánku revitalizujú, cez deň zas obnovujú, napríklad ako kolagén alebo extrakty z byliniek, ktoré jej dávajú potrebné živiny.

Pokiaľ ide o očné okolie, to potrebuje zvláštnu starostlivosť kvôli tomu, že ide o najjemnejšiu časť tváre. Kórejské očné krémy preto často aj peptidy, ktoré podporujú tvorbu kolagénu, no aj kofeín, ktorá zlepšuje mikrocirkuláciu v krvi v tejto oblasti.

Tieto zložky pomáhajú znižovať viditeľnosť jemných liniek a tmavých kruhov pod očami a redukujú opuchy, čo dáva očnému okoliu svieži a mladistvý vzhľad.

A hoci hovoríme o špeciálnej starostlivosti, stojí za zmienku stoja aj niektoré produkty, ktoré majú širší presah. Zvlášť v kórejskej kozmetike je ich dosť, napríklad špeciálne čistiace peny s obsahom matcha. Ich zloženie je bohaté na probiotiká a antioxidant a tak pleť nielen čistí, ale jej aj pomáha udržiavať rovnováhu pH a potrebnú hydratáciu.

Špičková kozmetika od špecialistov? Jedine Kbloom!

Ak hľadáte ideálne miesto na nákup kórejskej kozmetiky, ktorá by vám pomohla s komplexnou starostlivosťou o pleť, potom jednoznačne zvoľte eshop Kbloom.sk. Ten má nielen široký sortiment, ale ponúka aj poradenstvo, vďaka čomu sa nestratíte v ponuke. Samozrejmosťou je rýchle a jednoduché hľadanie v kozmetike.

Práve takýto prístup vám pomôže vybrať to pravé pre váš typ pleti. Detailná filtrácia produktov vám umožní rýchlo nájsť presne to, čo hľadáte. Či už potrebujete kozmetiku na mastnú pleť, suchú pokožku alebo akné, tu to určite nájdete.

Obchod sa nestará iba o pleť, ale aj o peňaženku svojich zákazníkov, či už ide o dopravu zdarma alebo zaujímavé darčeky pri väčšej objednávke. Okrem toho chce napĺňať poslanie o udržateľnom rozvoji a preto je ekologické balenie samozrejmosťou. Eshop tiež prináša pravidelne magazín s čerstvými informáciami, tipmi a radami.

Kbloom nie je totiž len predajcom kozmetiky, ale chce svojím zákazníkom ponúknuť aj niečo navyše. V rámci toho viete získať personalizovanú skin-care rutinu presne pre vašu pleť. Starostlivosť o ňu je tak v prípade tohto predajcu naozaj tá najlepšia!

