HOROR každej matky: Sienna (11) prišla domov s popáleninami druhého stupňa! Nebol za tým oheň

Sienna Klicková (11), ktorej na ponožku vytieklo lepidlo na gélové nechty. Reakcia bola tak silná, že lepidlo sa dostalo priamo na pokožku (Zdroj: TikTok/theklicklife)

RHODE ISLAND – Deti sú malé stvorenia, ktoré chcú všetko vyskúšať. Klasická návšteva u kamarátky sa mohla stať pre Siennu (11) doslova osudnou. Napokon vyviazla „len“ s popáleninami. Dievčatá pritom neprišli do styku s ohňom. Hrali sa však s kozmetikou, ktorú nemali vôbec chytať do rúk.

Jessica Klicková z Rhode Islandu v USA bola len kúsok od infarktu, keď jej dcéra Sienna (11) prišla jedného dňa domov od kamarátky, no nebola vo svojej koži. Sienna utrpela na nohe popáleniny druhého stupňa. Píše o tom Daily Mail. Ako však mame viackrát zopakovala, na návšteve u kamarátky neprišla do styku ohňom ani so žiadnym horúcim predmetom. Dievčatá sa ale chceli hrať na ženy.

Silná reakcia

Sienna mala na pravom členku doslova rozleptanú kožu. Mame nakoniec prezradila, že sa hrali s dámskou kozmetikou. Dievčatá zobrali do rúk lepidlo na gélové nechty, z ktorého časť vytieklo na Sienninu nohu. Dievča malo bohužiaľ vtedy na sebe bavlnené pokožky, ktoré reagovali extrémne až na samotnú pokožku. Siennina mama Jessica sa o svoje zdesenie podelila so sledovateľmi na sociálnych sieťach, pričom ukázala poranenú nohu svojej dcéry.

"Toto je odkaz pre všetky mamičky. Pokiaľ sa vaše dieťa hrá s gélovými nechtami, pozrite si toto video až do konca," upozorňuje v popise na TikToku.

Matka Sienninej kamarátky ju ošetrila u nich doma. Najprv vystrihla nožnicami väčší oblúk okolo diery, ranu vyčistila a nohu malej Sienne obviazala. Fotografie na videu ukazujú poranenú nohu v rôznych fázach ošetrenia až po aplikovanie obväzu.

Rozleptaná koža na členku Sienny Klickovej (11), kde sa lepidlo na gélové nechty dostalo do kontaktu s pokožkou. Prepálilo aj bavlnenú ponožku (Zdroj: TikTok/theklicklife)

"Sienna mala zo začiatku veľké bolesti, ale teraz je to už lepšie," dodala Jessica Klicková. Okrem toho dúfa, že jej video zabráni ďalším podobným incidentom.

Lepidlo

Hlavnou zložkou lepidla na nechty a niektorých super lepidiel je kyanoakrylát, teda rýchloschnúce lepidlo. Pokiaľ sa dostane do kontaktu s bavlnou alebo vlnou, spustí exotermickú reakciu, ktorá uvoľní dostatok tepla na to, aby spôsobila menšie popáleniny.