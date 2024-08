Túžite po exotike? 10 dôvodov, prečo si vybrať Dominikánsku republiku

Dominikánska republika je perlou Karibiku s úchvatnou prírodou a morom. (Zdroj: Shutterstock.com)

Zvažujete, že si túto sezónu konečne doprajete exotickú dovolenku? Zaostrite na Dominikánsku republiku! Tento karibský raj ponúka dokonalé biele pláže s kokosovými palmami, priezračné more a vynikajúcu exotickú kuchyňu. Toto je 10 dôvodov, pre ktoré si Dominikánsku republiku zamilujete.

1. Pláže Punta Cana patria k najkrajším na svete

Pláže ako zo sna objavíte v najznámejšej rekreačnej oblasti Punta Cana na východe ostrova. Na 100 km dlhom pobreží sa rozprestiera najviac dominikánskych pláží ocenených Modrou vlajkou. Ponúkajú dokonalý servis, oddych v tieni kokosových paliem i voľnočasové aktivity ako napr. parasailing. Známe pláže ako Bavaro, Cap Cana, Cabo Engaño či Juanillo sú široké až 50 metrov a morské dno je plytké aj ďaleko od brehu.

Idylické pláže Punta Cana s kokosovými palmami. (Zdroj: Shutterstock.com)

2. Unikátne prírodné rezervácie

Z chránených oblastí vám učaruje národný park Los Haitises, ktorý sa pýši najbohatšou biodiverzitou v celom Karibiku. Ukrýva viac než 100 druhov tropických vtákov, množstvo endemitov, ale aj staré vápencové jaskyne s pôvodnými indiánskymi maľbami. V prírodnej rezervácii Ojos Indigenas sa môžete potápať v sladkovodných lagúnach, ekologický Manati Park ponúka okrem iného aj možnosť zaplávať si s delfínmi.

Plavba pomedzi mangrovy v národnom parku Los Haitises je zážitkom. (Zdroj: Shutterstock.com)

3. Luxusné bazény, wellness a jóga na pláži

Hotely v oblasti Punta Cana v Dominikánskej republike vynikajú relaxačnými bazénmi a wellness službami, v ktorých pocítite dotyk prírody i uvoľňujúcich olejov. V ponuke služieb sú masáže, aromaterapie, hydroterapie, sauny, parné kúpele i jacuzzi. Zážitkom je aj hodina jógy pri východe alebo západe slnka, pri ktorej príjemnú zvukovú kulisu vytvára šumiace more.

5*Hotel Impressive Premium Punta Cana očarí polohou pri pláži i bazénom. (Zdroj: Shutterstock.com)

4. Hudba a tanec v rytme merengue a bachaty

Dominikánci majú tanec v krvi a príležitosť na tanec si vždy radi nájdu. Aj keby ste boli úplné tanečné “drevo”, priateľskí miestni obyvatelia vás radi naučia niekoľko krokov dvoch najznámejších štýlov merengue a bachata. Zabaviť sa môžete v množstve podnikov, od reštaurácií po diskotéky a v ponuke CK Fischer je aj návšteva kultového nočného klubu Coco Bongo s brilantnou hudobnou a audiovizuálnou šou.

Najdôležitejšie hudobné štýly sú merengue a bachata. (Zdroj: Shutterstock.com)

5. Vynikajúce jedlo a exotické drinky

All inclusive strava v Dominikánskej republike je skutočným gurmánskym zážitkom. Bohaté hotelové bufety sú plné množstva čerstvého ovocia, zeleniny a morských plodov, doplniť ich môžete talianskou, ázijskou či mexickou kuchyňou. Z nápojov sa môžete tešiť na exotické kokteily, výborné sú miestne rumy a čerstvé ovocné šťavy. V uliciach si pochutnáte na grilovaných daroch mora i osviežujúcich, čerstvo nazbieraných kokosových orechoch.

All inclusive v Dominikánskej republike vás nesklame. (Zdroj: Shutterstock.com)

6. Jedinečné zážitky od zipline až po plavby

Čo by ste povedali na zipline, pri ktorom “poletíte” ako vtáci ponad džungľu? Alebo na návštevu farmy, kde nazriete, ako sa pestuje kakao? Ako by sa vám páčilo vykúpať sa v jazere pod prskajúcim vodopádom Yaniqua alebo vyraziť na more a pozorovať veľryby? Dominikánska republika ponúka desiatky úžasných zážitkov, vrátanie plavieb na panenský ostrov Samaná. Takáto exotická dovolenka vám od vzrušenia možno ani nedovolí zaspať...

7. UNESCO pamiatky a malebné staré mestá

Zhruba 2,5 hodiny jazdy od Punta Cany sa prenesiete späť v čase do najstaršieho mesta Nového sveta, ktoré osídlil Kryštof Kolumbus pred viac než 500 rokmi. Reč je o meste Santo Domingo pod ochranou UNESCO, v ktorom vanie duch starej koloniálnej architektúry. Vstúpite do prvej katedrály, univerzity i prvej nemocnice na západnej pologuli. Zastavíte sa pri Kolumbovom majáku, prezidentskom paláci i Múzeu kráľovských domov. Čo krok, to nádhera...

Stará koloniálna štvrť v hlavnom meste Santo Domingo. (Zdroj: Shutterstock.com)

8. Výborná dostupnosť priamym letom z Bratislavy

Dobrá správa! S CK Fischer môžete letieť do Dominikánskej republiky priamo z Bratislavy a pozor - bez medzipristátia a bez prestupu. Letí sa Airbusom A330 a v ponuke je aj biznis trieda. Za 9 h 50 min ste z Bratislavy v Punta Cane a za 9 h 15 min z Punta Cana v Bratislave. Veľkou výhodou Punta Cany je vynikajúca dopravná poloha medzinárodného letiska, z ktorého ste vo väčšine ubytovacích komplexov do 30 minút.

9. Naordinujete si slniečko v zime

Na jeseň a v zime, keď je na Slovensku nepríjemne sychravo, vy si môžete dopriať slniečko, uvoľnenie od všetkých stresujúcich povinností a prirodzený vitamín D. Najžiadanejšie termíny predstavujú tradične Silvester a obdobie pred Vianocami, ale turistická sezóna začína už v novembri. Preto je rozumné plánovať vopred. Pomer ceny a kvality je veľmi dobrý. Pre predstavu, all inclusive dovolenka na 7 nocí v 4* hoteli vás so sezónnou zľavou vyjde už od 1 267 €/os.

10. Golf s výhľadmi na more

Oblasť Punta Cana je známa ako golfová mekka Karibiku. Môžete tu počítať so skvele udržiavanými golfovými ihriskami všetkých úrovní. Najlepším ihriskom v celej krajine a Karibiku je Punta Espada v blízkosti prístavu Cap Cana. Greeny sú tu dokonalé a výhľady na more očarujúce. Celkovo je v okolí Punty Cany až 13 golfových ihrísk, ktoré navrhli niektorí z najlepších architektov na svete.

Naplánujte si únik do karibského raja s CK Fischer

Dominikánska republika je čarovný kút Zeme, ktorý má všetky predpoklady na to, aby sa stal vašou srdcovou exotikou. Nádherné belostné pláže, tropická príroda, milí obyvatelia a jedinečná kultúra robia z tejto destinácie ideálne zimné útočisko nielen pre páry, ale aj pre rodiny s deťmi.

Znie vám všetko, o čom ste práve čítali, lákavo? Pozrite si viac na Dominikánska republika last minute a naplánuje si vysnívanú exotickú dovolenku s CK Fischer.

- reklamná správa -