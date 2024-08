Zvrat na poslednú chvíľu! Blamáž odvrátená: Kompetentní vyhoveli fanúšikom na hokeji roka v Bratislave!

Zimný štadión Ondreja Nepelu (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Kým ešte včera ráno hrozilo, že desaťtisíc fanúšikov zostane bez občerstvenia počas olympijskej kvalifikácie na Zimnom štadióne, dopoludnia sa kompetentní rozhýbali. Po ostrej kritike a aj článku, ktorý sme publikovali na našom spravodajskom portáli topky.sk, bratislavský mestský STARZ a Slovenský zväz ľadového hokeja podpísali nájomnú a následne podnájomnú zmluvu s prevádzkovateľmi bufetov na zabezpečenie občerstvenia počas prestížnej medzinárodnej kvalifikácie, ktorá začína už dnes a bude trvať do nedele.

„Ráno mi volali zástupcovia SZĽH, aby sme ako prevádzkovatelia bufetov zúčastnili na rokovaní so STARZom v sídle SZĽH. Za prítomnosti všetkých kompetentných sme sa o desiatej ráno stretli. Bola to náročná diskusia. Po argumentácií všetkých zúčastnených smerom k Ladislavovi Križanovi (šéf STARZu pozn.red) a po jeho vecnom prístupe sa podpísala nájomná zmluva na zabezpečenie skutočného občerstvenia,“ vysvetlil pre topky.sk zástupca prevádzkovateľov bufetov Ivan Pokorný. Podľa neho všetci kompetentní vysvetľovali mestskému STARZu, že bez bufetov by tak hrozila medzinárodná hanba za prítomnosti zahraničných pozorovateľov. Zlé meno by si tak urobila nielen krajina, ale aj mesto a primátor Matúš Vallo, upozornil Ivan Pokorný.

Bufety na Zimnom štadióne pred olympijskou kvalifikáciou (Zdroj: Tip čitateľa)

Aktuálne majú bufetári k dispozície kľúče od svojich bufetov, ktoré na štadióne prevádzkujú vyše 13 rokov. Tie však musia po kvalifikácií v nedeľu večer vrátiť SZĽH. Ten ich potom odovzdá mestskému STARZu.

„Je to celé absurdné. V stredu ráno nám dajú kľúče od našich bufetov, že rýchlo zabezpečte občerstvenie, aby sme si neurobili blamáž a v nedeľu večer ich musíme vrátiť. Zabezpečiť jedlo a pitie na štandardnej úrovni pre vypredané zápasy je naozaj náročné. Hlavne, keď nás čaká štátny sviatok,“ upozornil ďalší zástupca bufetárov Roman Škerko. Verí však, že to zvládnu.

Takto zabezpečovali občerstvenie na zimnom štadión pred týždňom pre tisíc divákov (Zdroj: Tip čitateľa)

Čo bude ďalej? Prevádzkovatelia bufetov v tom majú jasno a presne vedia, čo ich čaká. „Budú to dlhé a rozsiahle spory so STARZom,“ myslí si Ivan Pokorný. Zmluvy na prevádzku bufetov majú totiž podpísané s hokejovým Slovanom od roku 2011. Mestský STARZ im tvrdí, že zmluva bola ukončená s bratislavským klubom 31.5.2023. Oni však takú vedomosť nemajú a nerozumejú, prečo bufety im STARZ zapečatil len pred tromi týždňami. Na ich bufety aktuálne prebiehala verejná súťaž. Výsledky nepoznajú.

Kým mnohí by si mysleli, že z prevádzky bufetu na štadióne sa da zbohatnúť, opak je pravdou. „Ak si niekto myslí, že z prevádzky jedného bufetu na štadióne si kúpi dom, byt či auto, tak ho musíme sklamať. Pre nás to bola vec prestíže a priestor na stretávanie sa s ľuďmi. Stačí si pozrieť obraty na FINSTATE všetkých firiem, ktoré prevádzkujú bufety na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Mnohí budú sklamaní,“ povedal na záver Roman Škerko.