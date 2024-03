Škodia alebo pomáhajú? Poznáte rozdiel medzi antioxidantmi a voľnými radikálmi?

(Zdroj: Pexels)

V našom organizme prebieha neustály tanec medzi antioxidantmi a voľnými radikálmi, ktorý ovplyvňuje naše zdravie a starnutie. Ich vzájomný vzťah hrá kľúčovú úlohu v prevencii mnohých ochorení a podporuje optimálne fungovanie nášho tela. Pozrime sa bližšie na to, prečo nám voľné radikály škodia, čo je superschopnosťou antioxidantov a ako ich dokážeme podporiť.

Voľné radikály: Reaktívni ničitelia buniek

Veľmi stručne a zjednodušene: Voľné radikály sú molekuly s nespárenými elektrónmi, preto sú nestabilné a reaktívne. Elektróny totiž bežne existujú v pároch, kedy sa správajú stabilne. Voľné radikály „vytrhávajú“ elektróny z ostatných molekúl, čím poškodzujú bunkové steny nášho organizmu. Takto poškodené bunky sa vylejú do okolia a ich enzýmy zas poškodzujú susedné bunky, čím vlastne vzniká reťazová reakcia so zápalovým procesom, nepriaznivo pôsobiaca na celé tkanivá a orgány. Imunitný systém, bojujúci so zápalom, je oslabený a my sme náchylnejší na bežné choroby. Najagresívnejšie voľné radikály dokážu v bunkách ničiť nukleové kyseliny (DNA), proteíny, sacharidy a lipidy.

Pokiaľ voľné radikály v tele dlhodobo prevládajú, nazývame to oxidačný stres. Je to názov pre proces v organizme, kedy prevláda tvorba škodlivých molekúl, teda voľných radikálov, pretože telo nemá dostatok antioxidantov, ktoré by tieto molekuly mohli neutralizovať. Oxidačný stres urýchľuje starnutie a vplýva na rozvoj závažných ochorení ako ateroskleróza, rakovina, infarkt, mozgová príhoda, cukrovka, poškodenie pečene a mnoho ďalších.

Vzniku voľných radikálov sa nedá úplne zabrániť, pretože vznikajú pri prirodzených metabolických procesoch, pri bežnom zdravom fungovaní. Vznikajú však aj vplyvom vonkajších faktorov, ako je UV žiarenie, znečistenie vzduchu, fajčenie, alkohol a nevyvážená strava.

Antioxidanty: Obetaví superhrdinovia

Na druhej strane máme antioxidanty, ktoré sú našimi ochrannými superhrdinami. Sú to látky, ktoré v organizme bojujú proti neustále prebiehajúcim nepriaznivým účinkom oxidačných procesov. Antioxidanty „krotia“ voľné radikály tým, že im odovzdávajú svoj vlastný elektrón, pričom však ony samy s nepárnym počtom elektrónov zostávajú stabilné a nestanú sa voľnými radikálmi. Naše telo si dokáže určitú hladinu antioxidantov vyrobiť samo a spolu s imunitným systémom si s voľnými radikálmi za bežných okolností poradí a eliminuje ich.

Pokiaľ ho však svojim životným štýlom vystavujeme zvýšenému riziku vzniku voľných radikálov, (pretože sa nestravujeme zdravo, nejeme dostatok ovocia a zeleniny, fajčíme, pijeme alkohol, nechránime sa pred UV žiarením, nemáme dostatok spánku atď.), je potrebné nášmu organizmu s tvorbou antioxidantov pomôcť. Najbohatším zdrojom antioxidantov je surová zelenina a ovocie, vitamín C, E, betakarotén, ale aj káva či čaj. Optimálne by sme mali denne zjesť 2 – 3 porcie ovocia a 3 – 4 porcie zeleniny a nezabúdať pritom na 1,5 litra čistej pitnej vody.

Sila čierneho cesnaku

Jedným z najsilnejších zdrojov antioxidantov je aj cesnak. „Je mimoriadne bohatý na antioxidant S-alylcysteín, ktorý posilňuje telu vlastné antioxidačné enzýmy a organizmus tak dokáže „vychytať" viac voľných radikálov. Obsahuje cenné vitamíny skupiny B, aminokyseliny, polyfenoly, flavonoidy, horčík, vápnik, fosfor, selén a množstvo ďalších látok,“ vysvetľuje PharmDr. Anna Jauschová z TRIO lekárne Liberi. Čierny cesnak vzniká fermentáciou pri vysokej teplote a vysokej vlhkosti, čo spôsobuje jeho sčernanie a tiež zmenu chute, kde by ste typickú ostrosť cesnaku márne hľadali. Takýto cesnak si preto môžu dopriať aj ľudia s citlivým žalúdkom, navyše fermentácia znásobuje jeho účinky.

Zobraziť galériu (2) Cesnak sa musí fermentovať aspoň 21 dní, potom obsahuje veľké množstvo antioxidantov (Zdroj: Shutterstock)

Fermentovaný cesnak sa k nám najčastejšie dováža z Číny, Kórey alebo južného Španielska, no dostupnejší a navyše certifikovaný je prírodný čierny cesnak v kapsulách. „V lekárňach máme čisto prírodný čierny cesnak v kapsulách s obsahom 500 mg sušeného čierneho cesnaku v kapsule, čo zodpovedá približne jednému strúčiku cesnaku. Táto forma čierneho cesnaku v kapsulách nezaťažuje žalúdok, nespôsobuje pálenie záhy ani zápach." Farmaceutka s dlhoročnou praxou odporúča čierny cesnak v kapsulách dospelým aj deťom od troch rokov a tiež alergikom a astmatikom. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s možnosťami užívania, benefitmi čierneho cesnaku je vhodná určite dobrá rada lekára alebo lekárnika.

