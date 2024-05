Veľké problémy Putina: Všetko je prehnité, každý je skorumpovaný! Informátori prehovorili o vedení kremeľskej armády

Bývalý ruský minister obrany Sergej Šojgu a Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Vladimir Putin vyvolal v posledných dňoch rozruch nečakanými personálnymi rozhodnutiami. Okrem iného odvolal z úradu doterajšieho ministra obrany Sergeja Šojgua. Jeho nástupcom sa stane bývalý ekonomický poradca Andrej Belousov. Informátori teraz odhaľujú, že tieto opatrenia môžu súvisieť s obrovskými problémami vo vedení ruskej armády.

Korupcia v kremeľskej armáde

Ako uvádza denník „Bild“, informátori z ruskej prezidentskej administratívy a ministerstva obrany hovorili s spravodajským portálom „Meduza“ známym kritikou Kremľa. Zasvätení okrem iného uviedli, že degradovaný Sergej Šojgu nezískal svoju bývalú funkciu vďaka svojim schopnostiam, ale vďaka priateľstvu s Putinom. V poslednej dobe vraj už on sám nemal záujem o post ministra obrany. Na jeho ministerstve vraj bola vysoká miera korupcie. Jeden zo zástupcov Šojgua, Timur Ivanov, bol pred niekoľkými týždňami zatknutý za podobné obvinenia. Zasvätený človek povedal: "Teraz tu nie je žiadny vojenský personál. Všetko je prehnité, všetci sú skorumpovaní." Jeho nástupca Belousov by teraz mal s problémami bojovať.

Ďalším dôvodom odvolania Šojgua bol podľa informátorov konflikt so šéfom zbrojárskej spoločnosti Sergejom Čemezovom. Išlo o meškajúce dodávky zbraní. Vymenovanie civilistu Andreja Belousova bolo pre mnohých odborníkov prekvapením, ako ďalej uvádza Meduza. Napokon nemal dodnes žiadne vojenské skúsenosti.

Pozadie: Rusko vedie vojnu proti Ukrajine od 24. februára 2024. V tomto momente bol Sergej Šojgu už niekoľko rokov vo funkcii ministra obrany. Túto funkciu zastával od novembra 2012. Opakovane bol kritizovaný z vlastných radov. Napríklad šéf žoldnierskych síl wagnerovcov, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí v roku 2023, sa proti nemu obrátil a podnietil pokus o prevrat v Rusku kvôli nespokojnosti s vedením vojny.