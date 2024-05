Veľké zmeny v Bardejovských kúpeľoch: Liečebný dom dostane nový šat! Kedy sa v ňom ubytujú prví návštevníci?

(Zdroj: Bardejovské Kúpele)

BARDEJOV - V tomto roku sa opäť rozbehli v Bardejovských Kúpeľoch, a.s., veľké investičné akcie. Najdôležitejšou investíciou je rekonštrukcia Liečebného domu Dukla (pôvodne hotel Szechényi) a to jeho historickej časti, pod dohľadom pamiatkárov. Základný kameň položili 2. mája 2024. Autorom obnovy je architekt Ľubomír Hains z prešovskej architektonickej a projekčnej kancelárie H-OFFICE.

"V prvej fáze budeme rekonštruovať len historickú budovu, ktorá bude mať 64 postelí v 32 izbách. Izby budú veľkorysé s výmerou do 22 m2. Celková investícia je plánovaná v sume 4,3 mil. EUR, vrátane DPH. Plánovaný začiatok prác je 1.mája 2024 a ukončenie do 18 mesiacov. Neskôr prídu na rad depandance a celý hotel bude mať celkovú kapacitu 180 až 200 postelí,“ konštatovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.

Rekonštrukcia hotela bude prebiehať na etapy. Prvá fáza sa bude týkať historickej budovy. V druhej fáze je naplánovaná dostavba ľavého a pravého krídla s reštauráciou, wellnessom a procedúrami, s kapacitou 120 – 140 postelí. Projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky hotel Dukla, ktorá je vo veľmi zlom stave a bola odstavená rad rokov, je veľkou investíciou. Financovať sa bude z vlastných zdrojov, vrátane bankových úverov.

"Pôvodné náklady na obnovu z roku 2010 boli odhadované vo výške 12 mil. eur. Vplyvom inflácie sa táto cena navýši a keďže do kompletného dokončenia to potrvá niekoľko rokov, tak sa vopred konečná cena nedá vyčísliť. Pred rekonštrukciou sa podarilo v decembri 2022 rekonštruovať strechu, čím budova prestala chátrať. Kúpele na to čerpali aj peniaze na obnovu pamiatkovo chránených objektov, ktoré získali cez rezort kultúry ako dotáciu na strechu hotela Dukla vo výške 40-tisíc eur, pričom celkový náklad bol vyše 300-tisíc eur,“ konštatovala Šatanková. Hotel Dukla, pôvodne hotel Széchenyi, bol postavený v roku 1895.

Nákladné investície sa opäť rozbiehajú

Bardejovské Kúpele sa vrátili v tomto roku k nákladnejším investíciám, ktoré boli prerušené uplynulými nepriaznivými situáciami, ako bol covid, vojna na Ukrajine a energetická kríza. Napokon zrekonštruovali detskú liečebňu Valentína a liečebný dom (LD) Mier. O rekonštrukcii detskej liečebne Valentína a LD Mier sa rozhodlo z dôvodu plánovaného zavedenia novej detskej indikácie, XXVII - detská pohybová liečba. V prvej fáze vybudovali v oboch objektoch bezbariérové izby a vstupy. Vo Valentíne sa vybudoval nový výťah a v Mieri sa zasa výťah musel vymeniť za väčší. Spolu zrekonštruovali na bezbariérové 2 izby vo Valentíne a 3 izby v Mieri. Tieto bezbariérové izby majú vlastnú kúpeľňu so sociálnym zariadením prispôsobenú podľa požiadaviek na pohyb osoby na vozíčku.

"Rozpočet rekonštrukcie bol 670 000 EUR vrátane zariadenia. Radi by sme ešte upozornili, že vo Valentíne sme časť prízemia, ktoré sa nevyužívalo v plnej miere, pretransformovali na procedúry. Bude sa tam podávať elektroliečba, masáže, individuálny a skupinový telocvik a pod.,“ vysvetľuje Šatanková.

Kúpele čaká ešte tento rok výmena, oprava či dobudovanie vzduchotechniky v kuchyniach v LD Astória a LD Mier. Okrem toho vymenia 2 výťahové kabíny v hoteli Ozón. Bardejovské Kúpele už tento rok 1.marca 2024 otvorili po renovácii vonkajšieho vzhľadu vilku Fontána