Bývate často chorí? Na posilnenie imunity nie je neskoro

Keď vám pojem imunita znie abstraktne a nemusíte sa ním zaoberať, gratulujeme. Ak však „lietate“ z choroby do choroby, vaše deti vymeškávajú školu a vy látate prácu na home office spolu so starostlivosťou o nich, zbystrite pozornosť.

Základnou úlohou imunitného systému je ochrániť organizmus pred vplyvom cudzorodých látok, ktoré by mu mohli uškodiť – ak to zadefinujeme veľmi zjednodušene. Baktérie, vírusy ale aj huby či plesne sa do tejto kategórie radia a v prípade, že náš imunitný systém nie je schopný efektívne zasiahnuť, píšeme si PN alebo oznamujeme v práci ďalšiu OČR s deťmi.

Zdravý imunitný systém má funkčnú a vo dne aj v noci pripravenú armádu, ktorá je schopná správne odlíšiť takzvané antigény. V organizme máme vlastné, proti tým imunitný systém (okrem špecifického prípadu, ktorým sú autoimunitné ochorenia) nebojuje. No proti antigénom, ktoré majú potenciál vyvolať u nás chorobu by mal rýchlo a efektívne zasiahnuť bez toho, aby sme si to všimli alebo to cítili. Imunita sa buduje, formuje a transformuje počas celého života v závislosti od toho, s akými cudzorodými látkam prichádzame do kontaktu a vrodená so získanou imunitou neúnavne spolupracujú. Keď to tak prestane fungovať, je potrebné zvážiť zmeny v životnom štýle a obrazne povedané vrátiť imunite aspoň časť tej snahy, ktorú denne vykonáva na to, aby sme sa cítili zdraví a fit.

Ako posilniť imunitu?

Začať môžete doma, v pohodlí vlastnej postele. Doslova. Spíte 7 – 8 hodín denne? Spravte maximum pre to, aby sa vám podarilo dosiahnuť kvalitný spánok. Ten je základom fungovania mnohých endokrinných mechanizmov v organizme a výrazne vplýva aj na psychiku. S ňou súvisí ďalšia zmena, ktorú je dobré pre svoje zdravie spraviť. Hovorí sa to jednoduchšie, ako sa to robí- no skúste ubrať. Stres v kombinácii s nedostatkom spánku oveľa masívnejšie vplýva na psychiku a má na ňu dlhodobý dopad. Intervaly stresu sú užitočné a zdravé, no keď sa z neho stane jeden začarovaný kruh, obranyschopnosť organizmu klesá.

Do svojej týždennej rutiny zaraďte pohyb. Keď sa vám 30 minút denne zdá priveľa, rozdeľte si 150 odporúčaných minút týždenne podľa svojich preferencií. Nemusíte hneď začať behať alebo dvíhať činky. 20 minút denne na cvičenie podľa kvalitnej aplikácie v smartfóne zvládne aj ten najvyťaženejší človek. Berte to tak, že tých 20 minúť nestrácate, naopak, získavate – pevnejšie zdravie a vyššiu odolnosť. K detailom o vyváženom stravovaní sa snáď ani netreba vyjadrovať – teóriu určite ovládate, pred očami máte obraz taniera, z ktorého by mali 2/3 tvoriť vláknina a vitamíny, však? Keď si predstavíte, čo ste jedli napríklad včera, sedí to? Ak nie a keď takto vy a zvyšok vašej rodiny fungujete dlhodobo, niet sa čo čudovať, že vás chytí každý bacil, ktorý práve „ide okolo.“

Rezervujte si pobyt na posilnenie vašej imunity a imunity celej rodiny v hoteli Splendid.

Zmeny v životnom štýle chcú odhodlanie a investíciu energie do niečoho, čo prinesie výsledky až za určitý čas. Motivovať sa a naladiť môžete prísť do kúpeľov – tam zároveň takmer bez práce položíte dobrý základ pre zlepšenie imunity sebe i svojim deťom.

Čo sa bude diať?

Ono sa to nezdá, ale už len tým, že zmeníte prostredie urobíte veľký krok. Kúpeľný ostrov v Piešťanoch je ideálnou destináciou na začiatok, hotel Splendid ideálnym miestom, kde môžete aj v zimnom období sebe a svojej rodine darovať potrebný relax a reštart. Hotel Splendid víta rodiny s deťmi a vyvracia mýtus o tom, že deti do kúpeľov nepatria. Ponúka celodenné stravovanie formou All inclusive a množstvo času a priestoru na aktívny pobyt na čerstvom mrazivom vzduchu. Ten môžete s deťmi vystriedať s pobytom v celoročne otvorených termálnych bazénoch. Rezervujte si pobyt v trojhviezdičkovom hoteli Splendid a na vlastnej koži pocíťte takmer zázračné účinky odpočinku a piešťanskej minerálnej vody.

Počas decembra deti na kúpeľnom ostrove poteší kontaktná minizoo, kolotoč pre najmenších, vianočné trhy, nádherná výzdoba a vás, rodičov poteší vypnutie od predvianočného zhonu, fantastická starostlivosť a z toho prameniaca vaša bezstarostnosť. Navnadili sme vás? Pozrite si pobytové balíčky na stránke ensanahotels.com/sk a príďte si užiť predsviatočný čas, Vianoce s bohatým programom alebo Silvester na Kúpeľný ostrov aj s rodinou.

