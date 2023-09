CIGÁNI IDÚ DO NEBA opäť v bratislavskom STARS auditóriu

(Zdroj: Stars Auditorium/Foto: Jana Michálková)

Originálne spojenie dvoch slovenských, no svetových umeleckých telies a prejavu spontánnej a živelnej kultúry kočovných Cigánov v réžii a choreograf Jána Ďurovčíka v strhujúcej hudobno-tanečnej feérii.

Je plná prekvapujúcich a dych vyrážajúcich tanečných scén v podaní Slovenského divadla tanca.

Je plná virtuóznych cimbalových sól Ernesta Šarköziho a ostatných členov orchestra Cigánski diabli.

Je plná lásky a túžby, slobody a voľnosti.

Hudobno-tanečná feéria Jána Ďurovčíka „Cigáni idú do neba“ je inšpirovaná legendárnym príbehom moldavského režiséra Emila Loteanu, ktorý v 70. rokoch vypredával kiná a získaval ceny na filmových festivaloch.

Pôvodný film je postavený na motívoch poviedok Maxima Gorkého a odohráva sa na severovýchode bývalej rakúsko-uhorskej monarchie.

Slovenské divadlo tanca Jána Ďurovčíka

- naše najprestížnejšie tanečné teleso moderného baletu. Jeho umeniu tlieskali diváci na celom svete ˗ od New Yorku, Pekingu, Londýna, Ríma po Tokio a ďalšie svetové metropoly.

Pozitívne, niekedy až nadšené ohlasy vo svetových periodikách, ako New York Times, El Pais, China Daily, či Helsingin Sanomat, sú zárukou zážitku, na ktorý sa môžu tešiť diváci vo svete a v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách.

Orchester Cigánski diabli

- prináša originálne nové virtuózne skladby, fúzie a jedinečné aranžmány, v ktorých sa snúbia nezvyčajné hudobné kombinácie s veľkou dávkou temperamentu.

Hudobný svet obohacujú nielen vlastnými hudobnými projektmi, ale i projektmi, ktoré vytvorili pre symfonické a komorné orchestre a taktiež pre množstvo iných skvelých umelcov, s ktorými spolupracujú.

Kombinujú tiež diela klasikov s inými hudobnými žánrami a vkladajú do nich nezameniteľné zmeny v rytme i harmónii, obohatené im vlastnou virtuozitou.

Ján Ďurovčík (choreografia a réžia):

„Pred rokmi som sa ako choreograf podieľal na muzikálovej verzii tohto diela, a už vtedy vo mne driemala myšlienka, že túto tému, túto kultúru a tento príbeh by bolo úžasné spracovať ako tanečné predstavenie.

No a koho iného si človek môže viac želať na takúto spoluprácu, ako Cigánskych diablov.

To, čo nám vzniká pod rukami, nás napĺňa hrdosťou.

A bola tu tiež túžba znova po rokoch spojiť pracovné sily so Saškou Gruskovou, slovenskou, dnes už svetoznámou výtvarníčkou, s ktorou sme vytvorili viacero nádherných diel. Verím, že nový divadelný priestor STARS auditorium dodá tomuto predstaveniu ešte väčší lesk.“

Ernest Šarközi (hudba):

„Cigáni idú do neba“ je titul, ktorý je so mnou spätý od útleho detstva.

Pamätám si, ako som bol ako päťročný s rodičmi po prvýkrát na tomto filme v kine. Vtedy som si začal uvedomovať svoj rómsky pôvod a rodičom som dával množstvo otázok.

Dlhé roky som nosil v hlave myšlienku na spracovanie tohto diela. Keď prišla ponuka od Jana Ďurovčíka, oblial ma pocit šťastia, ale zároveň aj obrovskej zodpovednosti, aby som vyhovel režisérovi, ale aj divákom, ktorí sú zvyknutí na originálnu verziu.

Pamätám si, keď mi Janko Ďurovčík zadal prvú úlohu. Keď som mu poslal prvú nahrávku, mal som veľké obavy, čo na to povie. Zazvonil telefón a on povedal, že je to super. Potešil som sa, že sme si navzájom sadli.

Dúfam, že diváci pocítia z našej práce a nadšenia rovnakú radosť, ako my pri tvorbe tohto nového diela.“

