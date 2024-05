Začína sa vojna na obežnej dráhe! Putin vyslal do vesmíru nebezpečnú zbraň, tvrdí Pentagón

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Kremeľský diktátor Vladimir Putin (71) podľa Pentagónu vyslal do vesmíru satelit, ktorý dokáže ničiť iné objekty na obežnej dráhe. Ide o vesmírnu zbraň.

„Rusko vypustilo na nízku obežnú dráhu Zeme satelit, ktorý je podľa nás pravdepodobne obrannou vesmírnou zbraňou,“ povedal v utorok večer hovorca Pentagonu a brigádny generál Pat Ryder.

Na otázku, či ruský satelit predstavuje hrozbu pre americký satelit, Ryder odpovedal: "Je to vesmírna obranná zbraň na rovnakej obežnej dráhe ako vládny satelit USA."

Hovorca amerického vesmírneho velenia agentúre Reuters povedal, že satelit Cosmos 2576 vypustili 16. mája z ruského kozmodrómu Pleseck, asi 800 km severne od Moskvy. Ruská štátna vesmírna agentúra Roskosmos uviedla, že štart je „v záujme Ministerstva obrany Ruskej federácie“.

Americký predstaviteľ pri OSN Robert Wood už predtým urobil podobné vyhláseniu hovorcovu Pentagonu Ryderovi. V pondelok v Bezpečnostnej rade OSN neuspela ruská rezolúcia proti pretekom v zbrojení vo vesmíre. Z 15 krajín v New Yorku 7 hlasovalo za návrh rezolúcie a 7 proti – jeden zo zamietavých hlasov pochádzal z USA.

Vzhľadom na rezolúciu Spojených štátov proti jadrovým zbraniam vo vesmíre, ktorá zlyhala minulý mesiac kvôli ruskému vetu, Wood hovoril o manipulatívnej taktike Moskvy.

Vo februári vyvolali rozruch správy USA o jadrových ambíciách Ruska vo vesmíre. Jadrový potenciál by mal byť namierený proti satelitom, a preto by mohol predstavovať hrozbu pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť.

Americká vláda potom oznámila, že Rusko vyvíja vojenské spôsobilosti na použitie proti satelitom. Americký prezident Joe Biden vtedy povedal, že neexistuje „žiadna jadrová hrozba pre ľudí v Amerike ani nikde inde na svete“.

Vyjadrenie Moskvy

"Moskva vždy dôsledne vystupuje proti rozmiestneniu útočných zbraní na obežnej dráhe okolo Zeme," zdôraznil námestník šéfa ruskej diplomacie Rjabkov pred novinármi podľa agentúry Interfax. "Američania si môžu tvrdiť, čo sa im zapáči, ale naša politika sa tým nezmení," povedal a dodal, že ak by USA mali skutočne záujem o posilnenie bezpečnosti aj vo vesmíre, mohli by zmeniť "deštruktívny prístup" k ruským návrhom v danej oblasti , predovšetkým k návrhu uzavrieť dohodu, ktorá by zabránila závodom v zbrojení v kozme.