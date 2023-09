Meloniová v New Yorku vyzvala na reformu Bezpečnostnej rady OSN

Giorgia Meloniová (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

NEW YORK - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu vyzvala na reformu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Uviedla to vo svojom prejave na 78. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku