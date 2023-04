Športové outfity, ktoré vám rozprúdia krv a dajú chuť na cvičenie

So stúpajúcimi teplotami sa konečne zbavujeme aj zimných vrstiev oblečenia. No zároveň sa ukazujú všetky prehrešky, ktorých sme sa v uplynulých mesiacoch voči svojej postave dopustili. Počasie praje už aj športovaniu vonku, vnútri sa dá cvičiť stále a pokiaľ je motivácia to jediné, čo vám chýba, toto športové oblečenie je také úžasné, že sa vám jednoducho bude chcieť v ňom cvičiť, behať, bicyklovať!

Základom každého športového outfitu je kvalitná podprsenka. V tomto prípade uprednostnite kvalitné vypracovanie a materiál pred krásou – ide totiž doslova o prsia. Dobrá športová podprsenka ich podrží aj pri tých najnáročnejších cvikoch, a verte nám, že oporu potrebujú prsia všetkých veľkostí.

Niektoré z nás sú jemné víly, iné skôr drsnejšie divošky. Šatník nežných žienok žiari pastelovými farbami a nežnými vzormi a jemnosť uprednostňujú aj pri voľbe doplnkov. Svoje farby si krehké typy nájdu aj medzi športovým oblečením a dokonca aj medzi športovými pomôckami. Stačí kliknúť na tchibo.sk a zladíte sa od hlavy po päty.

Pre nežnú vílu aj divožienku!

Ženy plné divokej energie sa neboja priťahovať pozornosť výraznými farbami a intuitívne po nich siahnu aj pri výbere športového oblečenia. Vo výraznej mikine sa stanete neprehliadnuteľnou. Ukážte svetu, kto ste!

Farby nám dokážu zlepšiť náladu aj dodať energiu. Povedzte úprimne – však aj vy máte pri pohľade na túto farebnú kombináciu chuť podobne sa obliecť a ísť sa prebehnúť? Už o pár dní môžu byť vaše: čakajú vás na tchibo.sk!

Tón v tóne

Keď si potrpíte na dokonalé kombinácie farieb oblečenia do práce, prečo by ste nemohli byť zladená aj pri behaní? Bežecké oblečenie z Tchibo má toľko úžasných farebných prevedení, že skombinovať ho nebude pre vás žiaden problém.

Pekne oblečená však môžete byť aj vtedy, keď cvičíte. Ten príjemný pocit zo seba samej sa odrazí aj na chuti do cvičenia. Alebo si z pohodlných legín a ľahkého trička spravte praktické domáce oblečenie, v ktorom síce nebudete cvičiť, zato sa v ňom budete cítiť jednoducho úžasne.

Na to, aby sa ktorákoľvek časť vášho domova premenila na fitnesscentrum, nebudete potrebovať žiaden extra priestor. S malými, ale zato účinnými pomôckami precvičíte celé telo tak, že vám o sebe dajú vedieť aj tie svaly, o ktorých ste doteraz netušili. Aj športové pomôcky na vás čakajú vo vašej obľúbenej predajni a na webe Tchibo.

Cyklistické oblečenie je ďalšia kategória, kde je pôžitkom vyraziť von v pohodlnom a peknom oblečení. Okrem toho by malo byť aj funkčné, teda by ho nemalo prefúknuť, ideálne by vás malo ochrániť aj pred dažďom a malo by byť ľahké a skladné. Presne také nájdete na tchibo.sk.

