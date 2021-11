Detské duo PACI PAC má novinku Traktor, v ktorom predstavuje novú speváčku!

PACI PAC majú novinku s názvom Traktor! Je to prvá pesnička s novou PACI – muzikálovou herečkou Nikoletou Kupčíkovou. Hudbu aj text má na konte Mário Praženec, ktorého všetci poznajú pod menom PAC. Klip sa nakrúcal na farme v Devíne a hlavnú postavu stvárnil herec Matúš Šťastniak, ktorý je fanúšikom známy z vystúpení PACI PAC. S novou PACI si zatancovali aj deti z Riverpark Dance School!

PACI PAC majú veľké zmeny! V septembri odišla z detského projektu speváčka Adriana Pešinová a nahradila ju nová PACI. Nikoleta Kupčíková, ktorá vyštudovala muzikálové herectvo, je profesionálna tanečnica a animátorka, takže má k deťom veľmi blízko.

„V podstate mi spadla z neba. Keď som sa dozvedel, že Adriana odchádza, tak som oslovil pár priateľov, či nevedia o nejakej šikovnej speváčke do detského projektu. Ešte v ten deň som dostal tip práve na Nikoletu a bol som ju pozrieť na predstavení muzikálu Alica v krajine zázrakov, kde hrá hlavnú postavu. Následne sme sa stretli a už to išlo. Padli sme si do oka a som rád že prijala moju ponuku,“ nadšene hovorí Mário Praženec alias PAC.

Zdroj: PACI PAC

Nikoleta účinkuje v detskom muzikáli Alica v krajine zázrakov, kde hrá hlavnú postavu. Takisto učí deti v tanečnej škole.

„Práca s deťmi ma napĺňa. Venujem sa im aj v tanečnej škole, kde ich učím tancovať a cez prázdniny som dokonca zvykla robiť animátorku. Som rada že som mohla prísť do projektu, ktorý už má svojich fanúšikov a vybudované meno. S Máriom sa mi pracuje super, od začiatku sme naskočili na veľmi rýchle tempo, hodil ma v podstate do vody a prvý víkend som odohrala sedem koncertov,“ teší sa Nikoleta Kupčíková alias PACI.

Nová PACI sa po prvýkrát predstavuje v novej skladbe Traktor, ktorú má na konte Mário Praženec ako PAC. S aranžmánmi mu pomohol Jaro Žigo ml., bubeník kapely Medial Banana, ktorý stojí za zvukom posledného CD PACI PAC a kamaráti. Videoklip sa nakrúcal na farme Devín v Bratislave.

"Vždy som chcel napísať pesničku o traktore. Inšpiroval som sa známou detskou riekankou, ktorú som doplnil pár veršami a spolu s PACI tak dotvoril túto pesničku. Počas nakrúcania sme mali úžasné výhľady na Devín, točili sme totiž na kopci a trošku sme bojovali so svetlom. Všetko sa natiahlo a ledva sme to stihli pred západom slnka. Boli sme z toho trošku v strese, ale nakoniec všetko dobre dopadlo," s úsmevom konštatuje Mário Praženec.

O produkciu klipu sa postarali chlapci z firmy Oneframe, s ktorými PACI PAC spolupracujú už niekoľko rokov. Okrem PACI a PAC účinkujú v klipe aj deti z Riverpark Dance School. Hlavnú postavu stvárnil herec Matúš Šťastniak, ktorého fanúšikovia poznajú z vystúpení PACI PAC.

"Veľmi sa teším že som mohla prispieť k novej pesničke aj choreografiou, ktorú som spolu s deťmi nacvičila. Musím ich za to veľmi pochváliť a poďakovať, boli veľmi šikovné a trpezlivé. A samozrejme aj celému tímu PACI PAC. Pracovalo sa mi s nimi veľmi dobre a už sa teším na ďalšie projekty. Myslím si, že nové pesničky a videoklipy budú opäť niekde inde, snažíme sa dať našu latku trošku vyššie ako bola predtým, tak verím že sa nám to podarí, pretože plánov máme neúrekom," plánuje Nikoleta Krupčíková.

Dušou detského projektu PACI PAC je Mário Praženec, ktorý strávil roky hraním po kluboch a festivaloch a pritom pracoval ako dramaturg v STV a neskôr v TV Markíza. Potom ako zavesil punkrock na klinec, sa mu narodili deti a začal písať piesne pre deti. PACI PAC majú na konte platinové platne za každé vydané CD, silver button z youtube a niekoľko miliónov videní na youtube kanály PACI PAC. Najúspešnejšou skladbou sa stala pesnička Slon, ktorá predbehla aj Egov hit Žijeme len raz. Spolu so Spievankovom a Fíhou tralala obsadila prvé tri priečky najúspešnejších slovenských pesničiek na youtube.

