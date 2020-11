AAA AUTO: On-line nákup ojazdeného auta je bezpečný, dbáme na ochranu zákazníkov

Tento rok už druhý krát bojujú maloobchodní predajcovia s obmedzeným predajom vo svojich prevádzkach. Najväčší predajca ojazdených automobilov AAA AUTO využil svoje skúsenosti z on-line predaja áut už v prvej vlne vládnych obmedzení, a to s vysokými nárokmi na hygienu a bezpečnosť. „Udalosti tohto roku nás veľmi rýchlo prinútili zamerať sa na vysoké hygienické štandardy. Je u nás už rutinou, že všetky ponúkané vozidlá ihneď po vykúpení dezinfikujeme, rovnako tak aj po každej skúšobnej jazde so zákazníkom. Aj predajcovia a všetci ďalší zamestnanci sa s touto nutnosťou zžili a berú to ako súčasť svojej práce. Pravidelne kontrolujeme ich zdravotný stav, používajú ochranné prostriedky, rúška a rukavice. Je to účinný spôsob, ako ochrániť našich zákazníkov aj zamestnancov,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO. „Rovnako, ako na jar, aj teraz naviac poskytujeme vysoké zľavy na vozidlá,“ doplnila Karolína Topolová.

Na dezinfekciu vozidiel AAA AUTO nakúpilo nové technológie a sprísnilo dezinfekčné procesy tak, aby boli autá na 100 % bezpečné. Proces čistenia vozidiel bol vždy v AAA AUTO na vysokej úrovni, teraz bol však ešte posilnený špeciálne o úkony ešte vylepšujúce dezinfekčné účinky. Medzi ne patrí dezinfekcia všetkých povrchov, volantu, riadiacej páky, kľúčov, madiel či kľučiek najmodernejšími technológiami. Video o týchto postupoch si môžete pozrieť na YouTube kanáli AAA AUTO tu:

Podľa Karolíny Topolovej záujem zákazníkov o nákup ojazdených vozidiel neklesol na takú úroveň, ako by sa dalo očakávať, pretože druhá vlna koronavírusu prišla presne v strede najsilnejšej sezóny, ktorou jeseň je. „Ľudia vedia, že individuálne cestovanie vlastným vozidlom namiesto verejnej dopravy je v dobe rôznych epidémií jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré pomáhajú sa nákaze vyhnúť,“ dodala. Nákup automobilu on-line je veľmi jednoduchý. Zákazník si vyberie vozidlo na stránkach www.aaaauto.sk a on-line si ho zarezervuje. Na call centre sa na zelenej linke 0800 100 100 následne dohodne na dovoze auta domov alebo tam, kam sa mu to najviac hodí. Vydezinfikovaný automobil privezie predajca, ktorý dodržiava všetky hygienické zásady, striktne kontrolované spoločnosťou. Pokiaľ je zákazník s vozidlom spokojný, dohodne sa na ďalších detailoch a na podpise zmluvy s predajcom. Zákazníci si môžu aj pri nákupe on-line zaobstarať vozidlo i na splátky a zároveň si zaistiť aj havarijné poistenie a povinné ručenie. Vyberať si aktuálne môžu z ponuky takmer 8 000 áut. Najpopulárnejšími vozidlami sú tradične Škoda Octavia a Fabia, VW Passat, Ford Focus či modely značiek Hyundai a KIA. Stúpa tiež obľuba rodinných a SUV vozidiel, ktorými ľudia jazdia na dovolenky po tuzemsku v dobe obmedzení zahraničných leteckých zájazdov.

- reklamná správa -